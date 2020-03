Redmi K30 Pro Zoom Edition arriverà con 8 GB di RAM e Android 10

Come vi abbiamo già preannunciato, la serie Redmi K30 Pro 5G sarà ufficializzata il 24 marzo in Cina. Recenti informazioni condivise dalla società cinese hanno rivelato che oltre a Redmi K30 Pro 5G verrà lanciato anche un altro dispositivo: Redmi K30 Pro Zoom Edition.

L’informazione era arrivata tramite un post su Weibo del General Manager della società senza però fornire altri dettagli tecnici. Ad oggi sappiamo che Redmi K30 Pro Zoom Edition si trova in elenco sulla piattaforma di benchmarking Geekbench. Grazie alla comparsa su questo sito siamo venuti a conoscenza di alcuni informazioni tecniche sul dispositivo.

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Il normale Redmi K30 Pro ha un nome in codice di “lmi”, mentre il modello Pro Zoom ha nome in codice “lmipro” come è menzionato nel campo della scheda madre. La Redmi K30 Pro Zoom Edition ha ottenuto 900 punti nel test single-core di Geekbench 5 e il punteggio di 3251 nel suo test multi-core. Il dispositivo pare presenterà un chipset Qualcomm octa-core con una frequenza di base di 1,8 GHz.

L’elenco Geekbench 5 di Zoom Edition afferma, inoltre, che eseguirà sistema operativo Android 10 e avrà 8 GB di RAM. Non abbiamo altri dettagli, tuttavia pensiamo che il dispositivo dovrebbe prendere in prestito molte delle specifiche dal telefono standard K30 Pro. Il nome, però, potrebbe suggerirci una grande differenza: la presenza di di funzionalità di zoom ottico.

Sappiamo ormai che telefono Redmi K30 Pro 5G si presenterà, molto probabilmente, come il telefono dotato di SoC Snapdragon 865 più economico. Il dispositivo, infatti, sarà dotato di un display OLED da 6,67 pollici che produce una risoluzione full HD + e, come vi abbiamo già anticipato, con frequenza di aggiornamento convenzionale a 60Hz. La batteria pare sarà da 4.700 mAh con un supporto di ricarica rapida da 33 W. Il telefono sarà anche dotato di una tecnologia di raffreddamento a liquido VC.

Per quanto riguarda il comparto fotografico ci saranno nel lato posteriore quattro fotocamere con un obiettivo principale da 64 MP. Nel lato anteriore ci sarà una fotocamera per i selfie pop-up.

Per ora queste sono tutte le informazioni emerse e non ci resta che attendere martedì prossimo l’evento ufficiale organizzato da Redmi.

Fonte gizmochina