Redmi K30 Pro, Xiaomi spiega: variante 6GB ha RAM LPDDR4x

Il marchio Redmi di Xiaomi ha recentemente lanciato il suo nuovo smartphone di punta, il Redmi K30 Pro uscito anche nella variante Zoom Edition. Al momento della presentazione la società aveva rivelato che la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria sarebbe uscita con una RAM LPDDR4x.

Tuttavia, molti utenti hanno riferito che attraverso il software il telefono mostra la presenza di una RAM LPDDR5. Questo dettaglio ha lasciato molti utenti confusi su quale sia davvero la RAM presente nel dispositivo. Wang Teng un dirigente Xiaomi ha fatto chiarezza su questa caratteristica.

Redmi K30 Pro: variante 6GB ha RAM LPDDR4x

L’azienda cinese ha chiarito subito i dubbi degli utenti comunicando che il software sta rilevando il tipo di RAM errato su alcuni smartphone. Quest’informazione ci porta a dire che il dispositivo viene effettivamente fornito con RAM LPDDR4x e non LPDDR5.

Il Redmi K30 Pro è attualmente uno dei dispositivi dal migliore rapporto qualità prezzo sul mercato. Lo smartphone si presenta, infatti, con piattaforma Snapdragon 865 ed un prezzo davvero accessibile tanto da aver raggiunto il record di vendite in Cina. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED FHD + da 6,67 pollici, con uno scanner di impronte digitali incorporato sotto lo schermo. La frequenza di aggiornamento del display è di 60Hz scelta fatta dall’azienda per preservare la durata della batteria. La batteria in dotazione, infatti, è da 4.700 mAh fornita con il supporto per la tecnologia Fast Flash Charge da 33 W.

Per quanto riguarda le fotocamere del nuovo Redmi, il telefono ha una configurazione quadrupla sul retro. I sensori presenti sono: da 64 MP, 13 MP, 5 MP e 2 MP. Davanti il dispositivo è dotato di una fotocamera da 20 MP per selfie e video-chiamate. Il portatile esegue MIUI 11 basato sull’ultimo sistema operativo Android 10.