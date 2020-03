Redmi K30 Pro 5G e Pro Zoom Edition sono ufficiali con quad-camera

Redmi ha lanciato ufficialmente due nuovi smartphone nella gamma della serie K in Cina: il Redmi K30 Pro 5G e il K30 Pro 5G Zoom. Questa è la prima volta che una speciale edizione Zoom arriva sul mercato, evidenziando l’importanza del comparto fotografico su uno smartphone nel 2020.

Il nuovo K30 Pro segue la stessa filosofia del suo predecessore. Quindi il telefono viene fornito con le migliori specifiche della linea ma con un design davvero studiato.

Redmi K30 Pro 5G

A differenza della maggior parte degli smartphone 5G lanciati nel 2020, il nuovo modello della serie K30 conserva una fotocamera pop-up simile alla K20 Pro. Il GM di Redmi, Lu Weibing, ha spiegato che la combinazione di fotocamere pop-up e connettività 5G è davvero rara nel 2020 a causa dei vincoli di spazio. Tuttavia la società cinese è riuscita a rendere questa cosa realtà utilizzando diversi accorgimenti tra cui un design della scheda madre davvero speciale.

Il Redmi K30 Pro 5G è caratterizzato da una parte posteriore curva con una configurazione a quattro telecamere in un alloggio rotondo simile a OnePlus 7T. Questo è un nuovo cambiamento rispetto alla disposizione verticale dei precedenti modelli Redmi. La fotocamera frontale pop-up garantisce un’esperienza di visualizzazione a schermo intero ed è anche più veloce del suo predecessore dato che si apre in soli 0,58 secondi. Sono disponibili quattro opzioni di colore: blu, viola, grigio e bianco. Tutte queste varianti di colore presentano un pulsante di accensione rosso.

Specifiche tecniche

Il Redmi K30 Pro 5G è dotato di un processore di punta Snapdragon 865 con clock a 2,84 GHz che si presenta insieme con una memoria UFS 3.1 fino a 256 GB e 8 GB di RAM LPDDR5. Esiste anche una variante standard con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria.

Il telefono è dotato di un display Samsung Super AMOLED da 6,67 pollici che supporta una frequenza di campionamento touch a 180Hz. Redmi ha utilizzato una speciale tecnologia di rilevamento della luce per migliorare significativamente la regolazione automatica della luminosità. Lo schermo include anche un sensore di impronte digitali sotto-display di ultima generazione, in cui le dimensioni del sensore sono state aumentate del 10 percento.

Il Redmi K30 Pro 5G è dotato di una grande batteria da 4700 mAh che si carica al 100% in soli 63 minuti, il tutto grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida da 33W. Il telefono supporta Wi-Fi 6, Super Bluetooth, NFC, jack per cuffie da 3,5 mm e porta IR. Il dispositivo, inoltre, ha un sistema di raffreddamento VC con 9 sensori di temperatura per prevenire il surriscaldamento durante attività ad alta intensità.

Fotocamere Redmi K30 Pro 5G e K30 Pro zoom Edition

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo nuovo modello presenta una fotocamera frontale pop-up da 20 MP con supporto per video slo-mo da 120 fps e riprese time-lapse. Nel lato posteriore, invece, troviamo una soluzione con ben quattro fotocamere. Il dispositivo comprende un sensore primario IMX686 Sony da 64 MP, un ultra grandangolare da 13 MP, un teleobiettivo / macro da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP . Il telefono supporta anche riprese video 8K e video super slo-mo. Grazie all’avanzato teleobiettivo / macro da 8 MP, Redmi afferma che il telefono è in grado di catturare scatti macro eccezionali.

Redmi K30 Pro zoom Edition presenta la stessa configurazione del modello base ma il suo teleobiettivo da 8 MP è in grado di catturare lo zoom ottico 3x e lo zoom digitale 30x. L’edizione Zoom presenta anche un OIS a 4 assi che è assente sul normale modello Pro.

Fonte gizmochina