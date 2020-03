Redmi K30 Pro 5G: non supporterà alta frequenza di aggiornamento

Come già avevamo previsto Redmi annuncerà lo smartphone Redmi K30 Pro 5G il prossimo martedì il 24 marzo, secondo quanto pubblicato su Weibo.

Lo smartphone arriverà come successore del Redmi K20 Pro che è stato accolto bene dalla critica e dagli utenti generici. Il modello Redmi K30, diventato ufficiale a fine 2019, sfoggia un display con doppia perforazione. Per questo motivo, avevamo ipotizzato che anche il Redmi K30 Pro potesse avere lo stesso design. Tuttavia, recenti indiscrezioni hanno rivelato che il Redmi K30 Pro sarà dotato di un display senza tacche e di una fotocamera selfie pop-up come il telefono precedente.

La società cinese ha pubblicato su Weibo nuovi poster per rivelare l’aspetto del display.

Redmi K30 Pro 5G: nuove informazioni

Nei nuovi poster condivisi dall’azienda, si vede perfettamente lo schermo di Redmi K30 Pro senza tacche e circondato da cornici sottili. Come il modello precedente, Redmi K30 Pro sembra essere dotato di luci a LED sui bordi del modulo della telecamera pop-up. Non vi è alcuna conferma se i LED funzioneranno come flash della fotocamera. Il display del telefono sarà integrato con un lettore di impronte digitali.

Il direttore del prodotto Xiaomi-Redmi Wang Teng Thomas ha rivelato che il Redmi K30 Pro supporterà una frequenza di aggiornamento convenzionale a 60Hz.

La maggior parte dei telefoni SoC Snapdragon 865 sono dotati di frequenze di aggiornamento più elevate. Tuttavia, anche il telefono iQOO 3 5G lanciato di recente sfoggiava un display a perforazione con frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Sappiamo già lo smartphone debutterà come il telefono più economico alimentato dalla piattaforma Snapdragon 865.

Thomas ha affermato che il Redmi K30 Pro ha un display Samsung AMOLED e anche se non può offrire alte frequenze di aggiornamento, è davvero notevole per la sua precisione del colore, per la luminosità e per molti altri dettagli.

Rimaniamo in attesa di scoprire martedì il nuovo dispositivo, sperando di avere informazioni anche in merito al nuovo Redmi K30 Pro Zoom edition che l’azienda ha già annunciato l’altro giorno con post su Weibo.

Fonte gizmochina