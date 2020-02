Redmi K30 Pro 5G confermato display senza notch e lancio a marzo

Qualche giorno fa vi avevamo comunicato l’intenzione di Redmi di voler eliminare dalle vendite il Redmi K20 Pro, visto l’arrivo imminente di Redmi K30 Pro 5G. La società, infatti, si sta ora preparando a lanciare il nuovo Redmi K30 e vuole creare clamore attorno a questo nuovo dispositivo. Precedenti indiscrezioni parlavano del Redmi K30 Pro come un dispositivo con display senza tacca e una fotocamera selfie pop-up come il Redmi K20 Pro.

L’altro giorno l’azienda ha sorpreso tutti e a condiviso su Weibo un poster ufficiale dello smartphone, rivelando così il design del telefono e anche il suo arrivo a breve.

Redmi K30 Pro 5G

Il poster ufficiale che è stata lanciato su Weibo mostra il design frontale del dispositivo e conferma che Redmi K30 Pro arriverà a marzo. Grazie a questa immagine possiamo confermare che il telefono avrà uno schermo senza notch e una sottile cornice nella parte superiore che ospita un auricolare.

Nella parte destra della cornice si trova anche il bilanciere del volume e il tasto di accensione.

Per quanto riguarda la parte posteriore del Redmi K30 Pro, il design è ancora un mistero, un rendering trapelato che ora sta facendo il giro su piattaforme social afferma che il telefono arriverà con un design simile al Redmi K30.

Con quest’informazione possiamo supporre che il dispositivo avrà alloggio in cui sarà collocato il comparto fotografico (un sistema a tripla fotocamera verticale). Una quarto sensore sembra sarà posto al di fuori di questo spazio. Il rendering suggerisce anche che il sistema di fotocamere pop-up di Redmi K30 Pro includerà due fotocamere.

Secondo le indiscrezioni finora in circolazione sappiamo che Redmi K30 Pro 5G potrebbero sfoggiare un display da 6,6 pollici. Per quanto riguarda il comparto fotografico l’obiettivo principale del Redmi K30 Pro potrebbe essere il Sony IMX686 da 64 MP. Il dispositivo avrà in dotazione Snapdragon 865 e la RAM LPDDR5 con un massimo di 256 GB di memoria nativa. Inoltre sembra che il telefono sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.