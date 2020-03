Xiaomi: Redmi K30 ha venduto oltre 1 milione di unità in Cina

Redmi il marchio dell’azienda cinese Xiaomi si sta attualmente preparando per il lancio del suo nuovo smartphone di punta Redmi K30 Pro che avverrà in Cina nei prossimi giorni. Come conferma il nome stesso, il dispositivo è una versione aggiornata o Pro dello smartphone Redmi K30 che arrivato nel mercato all’inizio dell’anno.

In questi giorni, la società cinese ha ufficialmente confermato che le vendite dei modelli K30 ha superato il milione di unità vendute in Cina. Questo dato è abbastanza impressionante dato che sono trascorsi solo un paio di mesi da quando il dispositivo è diventato disponibile per l’acquisto. Il numero di smartphone venduti include entrambi i modelli: Redmi K30 4G e Redmi K30 5G.

Redmi K30

Il Redmi K30 5G è dotato di un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz. Il display nell’angolo in alto a destra ospita un foro dove si trova una doppia fotocamera. I sensori che troviamo nella parte anteriore sono un sensore primario da 20 MP e un sensore secondario da 2 MP. Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 765G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il telefono possiede sul retro ha una configurazione quad-camera, composta da sensore primario Sony IMX686 da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un obiettivo per il rilevamento della profondità di campo da 2 MP.

Lo smartphone esegue il sistema operativo Android 10 più recente. Il sensore di impronte digitali è montato lateralmente, e il telefono è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30W.

Allo stesso tempo il Redmi 4G si presenta con una scheda tecnica più o meno simile. Il modello 4G viene alimentato dal chipset Snapdragon 730 e l’obiettivo macro da 5 MP nella configurazione a quattro telecamere è stato sostituito da un sensore da 2 MP. Inoltre, il telefono supporta la tecnologia di ricarica rapida da 27 W.

Per quanto riguarda il nuovo modello Redmi K30 Pro per ora sappiamo che il telefono uscirà a marzo e che utilizzerà la piattaforma Snapdragon 865 con modem Snapdragon X55.

Fonte gizmochina