Redmi K30 5G Extreme Edition sarà lanciato l’11 maggio in Cina

Nel dicembre 2019 Redmi ha annunciato lo smartphone Redmi K30 5G come il primo smartphone dell’azienda con connettività 5G. Recenti rapporti avevano rivelato che il marchio cinese stava lavorando ad una versione leggermente più economica del telefono ma sempre con connettività 5G. Oggi, tramite Weibo, Redmi ha condiviso un poster ufficiale che annuncia la presentazione di Redmi K30 5G Extreme Edition l’11 maggio.

Redmi K30 5G Extreme Edition ufficiale dall’11 maggio

Osservando il poster che l’azienda cinese ha condiviso possiamo notare che Redmi K30 5G Extreme Edition è una variante del telefono K30 presentato qualche mese fa. Il poster rivela che il marchio ha collaborato con il rivenditore cinese JD.com per il lancio di questo nuovo dispositivo e, allo stesso tempo, possiamo anche notare che il portatile sarà dotato di uno schermo a doppio foro come il Redmi K30 5G. Redmi non ha rivelato altre informazioni sullo smartphone, tuttavia questo è ora comparso sul sito e-commerce JD.com ed è disponibile per le prenotazioni. Grazie al sito cinese abbiamo scoperto altre caratteristiche tecniche del dispositivo.

Questa nuova edizione dello smartphone avrà un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed sarà alimentata dal chipset Snapdragon 768. Il SoC SD768 sembra essere una versione migliorata della piattaforma Snapdragon 765G che si trova ora nel Redmi K30 5G. L’elenco afferma, inoltre, che il telefono avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Sul retro ci sarà un sistema quad-camera con sensore principale da 64 MP. Sul sito non compare ancora il prezzo del dispositivo. L’evento di presentazione di questo nuovo dispositivo Redmi 5G avverrà l’11 maggio alle ore 14:00, ora locale in Cina.

Fonte gizmochina