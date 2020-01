Redmi K30 5G: display a 144 Hz in arrivo aggiornamento ufficiale?

Proprio il mese scorso è uscito il primo telefono Redmi con uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento: il Redmi K30 e la sua variante 5G sono dotati di display LCD a 120Hz. Questo potrebbe non essere il massimo che il K30 può raggiungere: il vicepresidente di Xiaomi Lu Weibing ha condiviso su Weibo un video che mostra uno schermo Redmi K30 5G con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Redmi K30 5G: display a 144 Hz

La conferenza di lancio di nuovi prodotti della serie Redmi K30 si è tenuta il 10 dicembre e proprio in quell’occasione era stato confermato che Redmi K30 sarebbe stato dotato di Qualcomm Snapdragon 765G e di uno schermo LCD da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz. Il nuovo smartphone è entrato nel mercato cinese appena qualche giorno fa.



Proprio ieri però, sul profilo Weibo del vicepresidente della compagnia cinese è stato pubblicato un video che riporta di un test fatto in laboratorio che mostra come Redmi K30 sia in grado di supportare una frequenza di aggiornamento più elevata. Quello che non è attualmente noto è se Xiaomi abbia intenzione di rilasciare un aggiornamento ufficiale che potrebbe portare questa nuova caratteristica su tutti i nuovi Redmi K30 in futuro.

Non c’è dubbio che frequenze di aggiornamento elevate saranno standard nei futuri telefoni cellulari di punta: come vi abbiamo già annunciato oggi come sia il nuovo OnePlus 8 sia il nuovo Nubia Red Magic saranno dotati di una tecnologia dello schermo a 120Hz.

La scorsa settimana al CES Asus ha presentato il suo primo monitor da gioco con frequenza di aggiornamento di 360Hz, quindi la guerra riguardo la frequenza di aggiornamento sui nuovi dispositivi sembra appena iniziata.

Fonte gsmarena