Redmi K30 Pro debutterà a marzo, Redmi K20 Pro stop alle vendite

Era già nell’aria da settimane: Redmi fermerà le vendite di Redmi K20 Pro in Cina. La società ha confermato ufficialmente di aver eliminato Redmi K20 Pro dal catalogo prodotti. Redmi K20 Pro Premium Edition sembra ancora elencato sul sito Web di Xiaomi Cina anche se non è più disponibile per l’acquisto. Il fatto che Redmi K20 Pro abbia eliminato dal sito il dispositivo ci porta a pensare che l’arrivo di Redmi K30 Pro sia davvero imminente.

Nel post condiviso su Weibo da Redmi, la società comunica di aver venduto 5 milioni di unità della serie Redmi K20 in tutto il mondo e si annuncia l’arrivo imminente di “Redmi K30 Pro”. Sulla base di diverse indiscrezioni si può dire che il Redmi K30 Pro potrebbe arrivare nel mese di marzo.

Redmi K30 Pro: specifiche tecniche

Come il Redmi K20 Pro, lo il nuovo smartphone arriverà con uno schermo OLED senza tacca e una fotocamera selfie pop-up. Come vi avevamo già comunicato la scorsa settimana secondo un rendering trapelato, il telefono sarà dotato di un sistema di fotocamere selfie pop-up che include due fotocamere frontali. Inoltre, nella parte posteriore del telefono ci sarà una configurazione dlla fotocamera posizionata all’interno di un anello circolare come il Redmi K30.

L’immagine ha rivelato che la configurazione della fotocamera posteriore del Redmi K30 Pro ha tre sensori della fotocamera e due unità flash LED nel mezzo. C’è una quarta telecamera posizionata all’esterno dell’anello circolare: questa potrebbe essere l’obiettivo Sony IMX686 da 64 MP, che troviamo anche sul Redmi K30.

Si prevede che Snapdragon 865 alimenterà il dispositivo e che ci sarà la memoria RAM LPDDR5 da 8 GB. Il dispositivo potrebbe contenere una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

