Redmi K20 Pro ottiene il nuovo aggiornamento MIUI 11: risolti molti bug

Redmi K20 Pro ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento MIUI 11, come confermato anche dalla stessa Xiaomi.

Il nuovo aggiornamento, che viene fornito con la versione del software MIUI 11.0.3.0.QFKINXM, non porta le nuove patch di sicurezza, che restano quindi quelle del mese di novembre. L’aggiornamento ha dimensioni comprese tra 520 MB e 2,2 GB, a seconda della versione del software esistente.

Stando a quanto emerso nel changelog delle modifiche fornito sempre dall’azienda di Pechino, l’ultimo aggiornamento include una correzione per il problema che riguarda le impostazioni di notifica durante l’utilizzo di Second space. L’aggiornamento rinomina anche l’interruttore GPS come “Posizione” e ottimizza l’app Orologio per mostrare “nomi più ovvi” per l’ora locale. Inoltre, con il nuovo update viene garantita anche una correzione per il problema che potrebbe causare la sovrapposizione delle immagini durante lo scorrimento degli screenshot.

Il primo sito a segnalare il lancio del nuovo aggiornamento è stato FoneArena, ma nel giro di poche ore l’update di Redmi K20 Pro è stato confermato anche da molti altri portali. Come sempre in questi casi, anche stavolta l’aggiornamento è in fase di distribuzione tramite OTA, pertanto raggiungerà tutti i dispositivi interessati nel giro di qualche giorno. Tuttavia, gli utenti più “impazienti” possono verificare manualmente la disponibilità dell’ultimo aggiornamento sul proprio Redmi K20 Pro recandosi sul menu Impostazioni e cliccando in seguito su Informazioni sul telefono e Aggiornamento del sistema.

Ma le novità per i telefoni Redmi K20 non sembrano finire qui, dato che il telefono e la sua versione “Pro” hanno ricevuto il supporto per la riproduzione di video HD su Amazon Prime Video. A confermarlo è un post pubblicato da uno dei moderatori sui forum MIUI: “Per gli amanti di Amazon Prime è giunto il momento di rallegrarsi – scrive – poiché i contenuti HD e FHD sono ora disponibili per la serie Redmi K20”.