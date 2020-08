Redmi G, l’azienda lancia il suo primo “gaming laptop”: tutte le specifiche e i prezzi

Redmi G è stato lanciato in Cina come il primo “gaming laptop” del sub-brand di Xiaomi. Disponibile in un’unica opzione di colore, il Redmi G viene lanciato in tre configurazioni con diversi processori e frequenza di aggiornamento dello schermo. Tutte e tre le configurazioni hanno un display Full HD, dove si apprezzano cornici sottili intorno alla parte superiore e ai lati.

Il notebook da gioco Redmi G viene fornito con Windows 10 Home preinstallato. Il nuovo prodotto del marchio indipendente nato da una “costola” di Xiaomi è dotato di un display Full HD da 16,1 pollici (1.920×1.080 pixel) con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il notebook, pensato appositamente per i videogiocatori, ha una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e un rapporto schermo / corpo dell’81%.

Per quanto riguarda invece l’hardware, il Redmi G funziona con una CPU Intel Core i7-10750H di decima generazione con sei core e 12 thread. La grafica è gestita da una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, a cui si abbinano 16 GB di RAM DDR4 con clock a 2.933 MHz e SSD PCIe x4 NVMe da 512 GB per lo spazio di archiviazione.

A livello di connettività, il Redmi G si presenta con una doppia antenna MIMO Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, rete cablata Gigabit, una porta USB 2.0, due porte USB 3.2 Gen 2, una porta mini DisplayPort 1.4, HDMI full-size Porta 2.0, USB Type-C e il consueto jack per cuffie da 3,5 mm. Il comparto audio è caratterizzato da due altoparlanti da 2W con supporto DTS: X Ultra. Molto interessante anche la batteria da 55 Wh: stando a quanto riferito dalla stessa Redmi dovrebbe garantire l’utilizzo del notebook da gaming fino a 5,5 ore con una riproduzione video locale a 1080p. La tastiera del notebook da gioco Redmi G è retroilluminata e viene fornita con un tastierino numerico.

Come ogni laptop di ultima generazione pensato per i videogiocatori più incalliti, anche il Redmi G presenta un notevole sistema di raffreddamento, strutturato con due ventole e un totale di quattro scarichi, tre tubi di calore in rame e un modulo di raffreddamento in rame. Inoltre, il notebook dispone anche della funzione di commutazione della modalità intelligente Fn + K, che consente di passare tra tre modalità di prestazione.

Il Redmi G, come accennato in precedenza, è disponibile in tre configurazioni con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La variante base ha una CPU Intel Core i5-10200H (display a 60 Hz) e viene venduta a 5.299 Yuan (circa 644 euro), mentre la variante con CPU Core i5-10300H (display a 144 Hz) ha un prezzo di 6.299 Yuan (circa 765 euro). Infine, la variante Core i7-10750H di fascia alta (display a 144 Hz) ha un prezzo di 6.999 Yuan (circa 850 euro).

Il Redmi G è disponibile per i preordini in Cina e sarà in vendita a partire dal 18 agosto. Al momento Xiaomi non ha condiviso alcuna informazione sulla disponibilità internazionale del prodotto.

Fonte Gadgets360