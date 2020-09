Redmi annuncia la sua nuova serie di Smart TV: ecco la Redmi Smart TV A, con 5 modelli di display

Il marchio Redmi cresce a vista d’occhio. Nelle scorse ore il sub-brand di Xiaomi ha annunciato il lancio della sua serie di Smart TV in Cina, confermando la novità in un post condiviso sul sito di microblogging cinese Weibo dall’account ufficiale di Redmi Smart TV.

Il marchio, almeno finora, non ha condiviso alcun dettaglio su questi nuovi modelli di smart TV, fatta eccezione per le cinque dimensioni dello schermo, che vanno da 32 pollici a 65 pollici. Inoltre, il post di Weibo afferma che i preordini per la serie Redmi Smart TV A inizieranno presto, anche se non viene menzionata una data effettiva.

Le cinque dimensioni dello schermo hanno tutte cornici sottili e gli stessi tratti estetici. Le dimensioni degli schermi saranno di 32 pollici, 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Il modello da 32 pollici avrà presumibilmente un display Full HD mentre il modello da 50 pollici potrebbe essere dotato di display 4K. Inoltre, il modello da 43 pollici potrebbe essere offerto in un display Full HD o 4K. Non è chiaro se la serie Redmi Smart TV A verrà lanciata anche a livello internazionale: nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe fornire qualche dettaglio ulteriore su questo aspetto, specificando anche tutte le caratteristiche tecniche della serie di Smart TV.

Il colosso di Pechino ha già lanciato alcuni modelli di smart TV con il suo marchio Redmi: i lettori di OutofBit ricorderanno certamente la serie Redmi Smart TV X, l’ultima in ordine cronologico. I modelli Redmi Smart TV X50, Redmi Smart TV X55 e Redmi Smart TV X65 sono tutti modelli caratterizzati da un design privo di cornici, con dettagli davvero impressionanti come la tecnologia di riconoscimento vocale a campo lontano, il Dolby Audio e la Motion Compensation (MEMC).

Fonte Gadgets360