Redmi 9C con Helio G35 e Redmi 9A con Helio G25 sono ufficiali

Dopo che Redmi 9 è stato annunciato di recente in Europa e in Cina, Xiaomi ha annunciato gli smartphone Redmi 9C e Redmi 9A in Malesia. Questi telefoni racchiudono uno schermo LCD da 6,53 pollici con risoluzione HD+ e funzione Not Drop. Redmi 9C è il primo smartphone alimentato dal processore Octa Core MediaTek Helio G35 a 2,3 GHz mentre Redmi 9A è alimentato dal processore Octa Core MediaTek Helio G25 a 2 GHz. Il 9C è dotato sul retro anche dello scanner per impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, entrambi i telefoni sono dotati di una fotocamera frontale da 5 megapixel, mentre sul lato posteriore il modello 9C gode di ben tre sensori il 9A solo di uno. Redmi 9C è dotato di una fotocamera posteriore da 13 megapixel con un sensore ultra-wide da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre Redmi 9A è dotato di una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel. Entrambi i telefono dispongono di una potente batteria da 5000 mAh con ricarica tramite porta USB-C.

Specifiche di Redmi 9C

Schermo Dot Drop LCD IPS da 6,53 pollici (1600 x 720 pixel) HD + 20: 9

Dot Drop LCD IPS da 6,53 pollici (1600 x 720 pixel) HD + 20: 9 Processore Octa Core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320

Octa Core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320 2 GB di RAM LPDDR4x, 32 GB di memoria (eMMC 5.1), memoria espandibile fino a 512 GB con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 con MIUI 11

Fotocamera frontale da 5 MP

Fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, obiettivo grandangolare da 5 MP, sensore di profondità da 2 MP

Sensore di impronte digitali

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tipo-C

Batteria da 5000 mAh

Specifiche di Redmi 9A

Schermo Dot Drop LCD IPS da 6,53 pollici (1600 x 720 pixel) HD + 20: 9

Dot Drop LCD IPS da 6,53 pollici (1600 x 720 pixel) HD + 20: 9 Processore Octa Core MediaTek Helio G25 da 2 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320

Octa Core MediaTek Helio G25 da 2 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320 2 GB di RAM LPDDR4x, 32 GB di memoria (eMMC 5.1), memoria espandibile fino a 512 GB con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 con MIUI 11

con MIUI 11 Fotocamera frontale da 5 MP

Fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 802.11 b / g / n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tipo-C

Batteria da 5000 mAh

Disponibile nei colori: Midnight Grey, Twilight Blue e Peacock Green

I telefoni saranno in vendita da luglio. Il Redmi 9C avrà un prezzo di 429 RM (89 € circa ), mentre il Redmi 9A avrà un prezzo di RM 359 (74 euro circa).

Fonte Fonearena