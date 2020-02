Redmi 9A pronto al lancio: sarà ufficiale l’11 febbraio (con batteria da 5000 mAh)

Redmi sembra pronta a lanciare un nuovo smartphone. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la prossima settimana lo storico marchio presenterà ufficialmente un nuovo telefono.

Redmi non ha ancora detto di quale smartphone si tratti, ma la sua tag line per il teaser ( “desh ka dumdaar smartphone”, ndr) indica che il device è di fatto il successore di Redmi 8A, che arriverà molto probabilmente con il nome di Redmi 9A. Inoltre, Manu Kumar Jain, capo di Xiaomi India, ha svelato che i fan di Xiaomi possono aspettarsi non una, ma ben due sorprese: la seconda pare riguardare un’imprecisata “categoria di prodotti”, con gli esperti del settore che suggeriscono una possibile “powerbank”.

In passato Xiaomi ha usato slogan come ‘desh ka smartphone’, ‘smart desh ka phone’ e ‘smart desh ka dumdaar smartphone’ per promuovere rispettivamente Redmi 6A, Redmi 7A e Redmi 8A. Quindi, il nuovo slogan sembra fare proprio riferimento al lancio di Redmi 9A, anche se è meglio attendere l’annuncio ufficiale del sub-brand di Xiaomi.

Il nuovo smartphone Redmi sarà presentato l’11 febbraio alle 12:00 (ora locale). Al momento sembra che Xiaomi non abbia programmato alcun evento per annunciare il nuovo telefono: vedremo se nelle prossime ore verranno fuori novità anche su questo. Resta anche da capire se il presunto Redmi 9A verrà interessato da un lancio globale.

Il teaser indica che il telefono Redmi sarà dotato di una doppia fotocamera posteriore. Inoltre, il prodotto avrà anche una batteria da 5.000 mAh e sarà caratterizzato da un nuovo design che garantirà una migliore presa.

L’impressione è che Xiaomi voglia far competere il Redmi 9A con il Realme C3 annunciato di recente: se così fosse, la probabilità che il nuovo telefono Redmi sia alimentato con un processore MediaTek Helio G70 diventerebbe piuttosto alta.

Fonte Gadgets360