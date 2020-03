Redmi 9: nuova immagine mostra quad-camera con sensore da 13MP

Il Redmi 8 è in circolazione da circa 6 mesi, quindi non pesavamo che Redmi volesse lanciare a breve il suo successore. Indiscrezioni di questi giorni, però, ci riportano che il nuovo Redmi 9 potrebbe essere lanciato come successore del Redmi 8 nel terzo trimestre dell’anno. Il nuovo Redmi sarà un dispositivo di fascia media o medio-bassa ma pare avrà un buon comparto fotografico per questa fascia prezzo. Su Twitter il profilo Sudhanshu A. ha condiviso nei giorni scorsi un’immagine inedita del dispositivo con alcune informazioni tecniche importanti.

Redmi 9

Il tweet del noto leaker, oltre a fornirci un’immagine del dispositivo ci ha dato informazioni in merito alle fotocamere e al chipset. Secondo quanto pubblicato, il Redmi 9 sarà alimentato dal chipset Helio G80 di MediaTek, lo stesso chipset che troviamo all’interno del Realme 6i ufficializzato più di una settimana fa.

Un’altra notizia positiva riguarda il comparto fotografico: non è facile trovare un telefono di fascia media con una configurazione con quad-cam sul retro. Il post ci comunica che i sensori saranno: un sensore principale da 13 MP, un grandangolare da 8 MP, un’unità macro da 5 MP e a un sensore di profondità da 2 MP.

Here's an exclusive live image of Redmi 9 with some key specs from a Chinese source MediaTek Helio G80

13MP Main + 8MP Wide + 5MP Macro + 2MP Depth

Purple & Green color options (atleast 2)#Redmi9 pic.twitter.com/X43WMx95VF — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) March 28, 2020

Questo ci sembra un bel progresso rispetto al predecessore Redmi 8, che aveva in dotazione solo di una doppia fotocamera da 12+2MP. Questa configurazione sembra molto simile a quella vista su un altro dispositivo di fascia bassa: il Realme 6i che è stato annunciato di recente. Sulla carta, il 6i batte il 9 quando si tratta della fotocamera principale (48MP contro 13MP), ma perde in macro (2MP contro 5MP). Redmi 9 dovrebbe essere disponibile in più configurazioni con il modello base che avrà a disposizone 3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile.

L’immagine trapelata mostra che il design del Redmi 9 si ispira a quello del Redmi K30. Tre delle telecamere sono disposte verticalmente in un unico alloggiamento condiviso con uno scanner di impronte digitali. A sinistra di questa configurazione è presente un alloggiamento più piccolo che contiene la quarta fotocamera e il flash LED.

Sempre secondo le informazioni condivise su Twitter il telefono uscirà in due colori: verde e viola.

Per ora non abbiamo altre notizie in merito a questo dispositivo né si conoscono le tempistiche di lancio del prodotto.

Fonte gizmochina