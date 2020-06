Redmi 9 le prime foto live rivelano un design simile al Redmi K30

Nelle scorse giornate abbiamo condiviso le possibili specifiche della nuova serie Redmi 9, mentre oggi possiamo mostrare le prime foto dal vivo del dispositivo. Le immagini molto probabilmente mostrano quello che sarà il telefono top di questa nuova gamma: Redmi 9. Xiaomi dovrebbe annunciare la nuova serie entro la fine di questo mese in più mercati, recenti indiscrezioni in circolazione affermano che la società potrebbe presentare questa nuova famiglia già il 25 giugno in Vietnam. Tuttavia, non esiste ancora alcuna conferma da parte del marchio cinese.

Redmi 9 le prime foto live

Nelle foto emerse si può vedere il retro dello smartphone Redmi 9 che appare in due colori: verde acqua e viola. Il dispositivo ha tre sensori posizionati verticalmente e uno scanner di impronte digitali proprio sotto di loro mentre a destra si trova un quarto snapper e un flash LED.

Il design di questo nuovo dispositivo assomiglia molto a quello del Redmi K30 e del Redmi K30i anche se il posizionamento della fotocamera con il flash e lo scanner di impronte digitali ricorda maggiormente il Redmi Note 8 Pro.

Le indiscrezioni emerse tramite Weibo affermano che il Redmi 9 avrà un chipset Helio G80, un’informazione diversa da quella precedentemente circolata. Le settimane scorse, infatti, si diceva che lo smartphone sarebbe stato dotato del vecchio SoC G70 di Mediatek. Tuttavia, tutte le altre specifiche sono in linea con quanto già noto: schermo da 6,53” con risoluzione 1080p e una combinazione di quattro fotocamere con sensori da 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. La batteria sarà da 5.000 mAh e se il chipset sarà Helio G80, il dispositivo sarà molto probabilmente dotato di una funzione di ricarica rapida da 18 W.

Fonte gsmarena