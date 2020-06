Redmi 9, 9C e 9A: trapelati specifiche tecniche e prezzi

Il mese scorso, il prossimo smartphone Redmi 9 è comparso nel database della piattaforma di certificazione Bluetooth SIG. In questi giorni nuove indiscrezioni sono emerse grazie al leaker indiano Sudhanshu Ambhore che ha rivelato le specifiche e i prezzi completi della serie Redmi 9. L’indiscrezione menziona che la gamma comprende quattro dispositivi come: Redmi 9, Redmi 9C con NFC, Redmi 9C senza NFC e Redmi 9A. Il Redmi 9A non presenta NFC e non è chiaro se il Redmi 9 di base lo supporti.

Redmi 9, 9C, 9A: specifiche tecniche

I modelli Redmi 9 hanno pannelli LCD IPS da 6,53 pollici. Ad eccezione dello smartphone Redmi 9 che supporta la risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, le sue altre varianti, 9A e 9C, supportano la risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel. Il 9A è il telefono di fascia più bassa della serie 9 poiché è guidato dal SoC Helio A25 e ha 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Il Redmi 9 è alimentato da Helio G70 ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, mentre il Redmi 9C ha in dotazione Helio G35 e ha 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Tutti i modelli hanno doppio slot nano-SIM e supporto per uno slot per schede microSD.

Redmi 9A ha una fotocamera posteriore da 13 MP. La Redmi 9C NFC Edition ha una doppia fotocamera da 13 MP + 2 MP sul retro, mentre la versione non NFC ha una configurazione da 13 MP + 5 MP + 2 MP. Il Redmi 9 ha un comparto fotografico dotato di quattro sensori: 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Tutti i telefoni di questa nuova serie dispongono di fotocamere frontali da 5 MP.

I modelli Redmi 9 sono dotati di batterie da 5.000 mAh. Il leaker non menziona se esiste supporto per la ricarica rapida, ma poiché la serie Redmi 8 è dotata di una ricarica rapida da 18 W, è probabile che i telefoni Redmi 9 offrano anche agli utenti una ricarica rapida di almeno 18 W. Le altre caratteristiche comuni disponibili su tutti e tre i modelli includono lettore di impronte digitali, sensore di luce, USB-C, jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e ufficializzazione

Secondo le indiscrezioni emerse su Twitter, il Redmi 9A dovrebbe avrà un prezzo in Europa compreso tra 100 e 120€, mentre le versioni Redmi 9C NFC e non NFC dovrebbero costare tra 130 e 150€. Il Redmi 9 di base avrà un costo probabilmente compreso tra 160 e 180€. La serie Redmi 9 sarà ufficializzata, molto probabilmente, alla fine del mese di giugno.

Fonte gizmochina