Redmi 8A Pro è ufficiale: è un 8A Dual con doppia fotocamera

Lo scorso settembre, indiscrezioni in circolazione avevano rivelato che ci sarebbe stato un nuovo dispositivo Redmi chiamato Redmi 8A Pro. In molti si aspettavano che il dispositivo sarebbe uscito entro la fine dell’anno 2019, in realtà il nuovo smartphone ha impiegato sei mesi per arrivare. Ora è ufficiale, ma visto il tempo di attesa in molti si aspettavano che il telefono avesse delle interessanti novità. In realtà non è così perché Redmi 8A Pro è un Redmi 8A Dual rinominato.

Redmi 8A Pro

Il Redmi 8A Pro è stato annunciato oggi in Indonesia. Il telefono si presenta con un display HD + (1520 × 720 pixel) con tacca a goccia e vetro Corning Gorilla Glass 5. Per quanto riguarda il comparto fotografico il telefono ha due fotocamere posteriori. Una fotocamera da 13 MP f / 2.2 abbinata a un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è un sensore da 8 MP. In dotazione troviamo una potente batteria da 5000 mAh, con supporto per la , ottenuta tramite una porta USB di tipo C, ma purtroppo nella confezione è presente solo un caricabatterie da 10 W.

All’interno del telefono c’è un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 439 (Quad 1.95GHz Cortex A53 + Quad 1.45GHz Cortex A53) e il telefono esegue MIUI 9 basato su Android 9. Per quanto riguarda la RAM ci sono diverse opzioni: 2 GB / 3 GB di RAM e 16 GB / 32 GB di memoria. Il telefono ha uno slot per tre schede che consente di inserire contemporaneamente due schede SIM e una scheda MicroSD (massimo 512 GB). È presente anche il jack audio da 3,5 mm. Grazie al rivestimento P2i il dispositivo risulta resistente agli schizzi.

Redmi 8A Pro è disponibile in tre colori: Midnight Grey, Sea Blue e Sky White. Ha un prezzo di 1.549.000 IDR vale a dire circa 85 euro per la versione da 2GB e 1.649.000 IDR, vale a dire circa 90 euro, per la versione da 3GB. Per ora non ci sono notizie in merito alla sua uscita in altri mercati.

Fonte gsmarena