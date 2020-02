Redmi 8A Dual annunciato con Snapdragon 439 e batteria da 5000mAh

A settembre, Xiaomi India aveva lanciato nel mercato il telefono entry-level con una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Oggi, la società ha presentato una versione aggiornata di Redmi 8A: il nuovo Redmi 8A Dual. Il telefono è reso disponibile in due varianti di colore e ha un prezzo di partenza uguale a quello di Redmi 8A, vale a dire 6,499 Rupie che sono circa $91.

Redmi 8A Dual specifiche tecniche

Il Redmi 8A Dual prende in prestito molte delle specifiche tecniche del suo predecessore, ma presenta anche delle migliorie per quanto riguarda il design e la fotocamera.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,22 pollici protetto Gorilla Glass 5 con risoluzione HD + di 720 x 1520 pixel. Il telefono offre 3GB di RAM, una memoria interna di 32 GB e uno spazio dedicato per la scheda microSD per avere ulteriore spazio di archiviazione.

Il nuovo dispositivo si presenta con SoC Snapdragon 439 e con il sistema operativo Android 10 basato su MIUI 11. Uno dei suoi punti salienti è la batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida tramite USB-C. Questa batteria dà anche la possibilità di caricare altri dispositivi utilizzando la funzione di ricarica inversa.

Diversamente da Redmi 8A che presentava una singola fotocamera posteriore da 12MP, il nuovo Redmi è dotato di una doppia fotocamera sul retro che comprende un obiettivo principale da 13MP e un sensore di profondità da 2MP.

La fotocamera frontale, invece, è da 8MP e supporta anche la modalità ritratto AI.

Il Redmi 8A Dual non ha un sensore di impronte digitali ed è disponibile nei colori: blu, bianco e grigio.

Fonte gizmochina