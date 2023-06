Redmi 12, ci siamo: trapelano le specifiche, tutti i dettagli

Xiaomi, uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo, sta per lanciare un altro telefono molto interessante che ha già catalizzato l’attenzione di tutti i fan dell’azienda (e non solo). Come riportato anche da Phone Arena, infatti, tra non molto Xiaomi dovrebbe ufficializzare il Redmi 12, che sarà caratterizzato da specifiche di tutto rispetto ad un prezzo ragionevole.

Grazie all’errore della divisione portoghese di Xiaomi, che ha fatto trapelare per sbaglio le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone, possiamo dare uno sguardo molto approfondito sul Redmi 12. Il telefono dovrebbe presentare un display LCD Full HD da 6,79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ad alimentare il telefono troveremo il chipset octa-core MediaTek Helio G88, ed è una scelta che non entusiasma molto i fan del colosso di Pechino: il chip, infatti, non supporta le reti 5G, pertanto è considerato obsoleto.

Il Redmi 12 verrà fornito con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di aggiungere fino a 1 TB tramite una scheda MicroSD. Lo smartphone verrà poi equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh (probabilmente con ricarica rapida fino a 18W, ndr), come tanti altri telefoni Xiaomi che continuano a ottenere un certo riscontro sul mercato.

In termini di design, il Redmi 12 arriverà con un aspetto elegante, dove spiccheranno tre fotocamere posteriori. La fotocamera principale sarà da 50 MP, mentre la fotocamera frontale sarà da 8 MP. Il Redmi 12 sarà disponibile in tre colori: blu, nero e bianco/argento.

È probabile che il Redmi 12 venga lanciato ufficialmente già il mese prossimo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che il prodotto di Xiaomi arriverà a costare circa 200 dollari (186 euro al cambio attuale).