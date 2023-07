Redmi 12, che sconto su Amazon: solo 130 euro!

Siamo ormai arrivati alla vigilia del Prime Day di Amazon, l’attesissimo appuntamento programmato per martedì 11 e mercoledì 12 luglio dal colosso dell’e-commerce. Già in queste ore Amazon ha cominciato a proporre moltissimi sconti davvero interessanti, compresi quelli che riguardano i dispositivi tecnologici.

Tra questi, ovviamente, non possono mancare gli smartphone, che vengono proposti con offerte a cui è davvero difficile dire di no. Un esempio è quella relativa al Redmi 12, il telefono di fascia media appena realizzato da Xiaomi con una scheda tecnica notevolissima. Proprio in queste ore il Redmi 12 è in vendita sul sito di Amazon a un prezzo irrinunciabile.

Grazie allo sconto del 15%, infatti, Redmi 12 può essere acquistato a soli 130 euro, risparmiando quindi circa 25 euro sul suo prezzo attuale. Si tratta di una cifra davvero molto bassa per un telefono che dispone di specifiche tecniche tutt’altro che scontate per un medio gamma. Il Redmi 12 si presenta con un display da 6,79 pollici con risoluzione 1080 x 2460 pixel e una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Helio G88 MediaTek.

Il chip è accompagnato ad una GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Sul retro del telefono Xiaomi ha posizionato tre fotocamere, una principale da 50 MP, una secondaria da 8 MP e infine un terzo sensore da 2 MP. Sul davanti, invece, Redmi 12 può contare su una fotocamera da 8 MP.

La batteria che equipaggia questo dispositivo è da 5.000 mAh, pertanto anche sul piano dell’autonomia Redmi 12 risulta essere un ottimo telefono. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione MIUI 14.