Redmi 10X Pro: configurazione quad-camera con zoom 30X e OIS

In vista del lancio degli smartphone della serie Redmi 10X in Cina il 26 maggio, Lu Weibing, direttore generale del marchio Redmi, ha rivelato alcuni importanti dettagli sul Redmi 10X Pro. In un post condiviso su Weibo, Lu Weibing ha confermato che lo smartphone arriverà con una configurazione quad-camera sul retro, con supporto allo zoom 30X e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Con questo, il telefono diventa il secondo dispositivo Redmi ad avere il supporto OIS dopo Redmi K30 Pro.

Redmi 10X Pro: specifiche tecniche

L’azienda cinese ha condiviso anche un’immagine scattata con la telecamera del nuovo Redmi usando la funzionalità ”starry track”. Wang Teng, Product Designer di Xiaomi, afferma che l’acquisizione di tali immagini richiede di solito una fotocamera DSLR e una regolazione manuale delle impostazioni, tutto ciò può essere invece facilmente eseguito con la modalità ”starry track” di Redmi 10X. Insieme alla configurazione della quad-camera sul retro, il telefono dovrebbe presentare uno sensore frontale da 16 MP per scattare selfie e videochiamate.

Possiamo confermare che lo smartphone è dotato di un pannello display AMOLED di dimensioni di 6.57 pollici, con risoluzione 2400 x 1080 pixel e proporzioni 20: 9. Sarà anche il primo dispositivo ad avere in dotazione il nuovo chipset MediaTek Dimensity 820 ufficializzato solo qualche giorno fa. In dotazione ci saranno fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone eseguirà l’ultimo sistema operativo Android 10, possibilmente con il nuovo MIUI 12. A disposizione una batteria da 4.420 mAh che avrà supporto alla tecnologia di ricarica rapida da 22,5 W.

Gli smartphone Redmi 10X e 10X Pro verranno lanciati in Cina il 26 maggio quando conosceremo precisamente le specifiche tecniche non solo di questi nuovi dispositivi ma anche dei nuovi laptop RedmiBook che verranno presentati durante lo stesso evento.

