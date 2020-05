Redmi 10X presentato in un poster: ecco design del dispositivo

Xiaomi ha lavorato sui suoi smartphone della serie Redmi 10X che solo ieri vi abbiamo confermato saranno lanciati nel mercato in Cina il 26 maggio. A quanto pare il dispositivo sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 820 presentato solo qualche giorno fa.

Ora, pochi giorni prima della presentazione ufficiale dello smartphone, un poster condiviso dalla società mette in mostra lo smartphone Redmi 10X e ne mostra il design completo.

Redmi 10X presentato in un poster ufficiale

Dal poster possiamo notare la configurazione quad-camera a matrice sul pannello posteriore e un colore sfumato del dispositivo. La presenza di quattro fotocamera è ormai nota ma non abbiamo conferme riguardo la configurazione, anche se pensiamo il sensore principale possa essere da 48 MP. Sul lato frontale, invece, pare ci sarà un sensore da 16 MP.

Ieri vi abbiamo segnalato come il nuovo Redmi sia riuscito a segnare 415.672 punti nei benchmark AnTuTu, un ottimo punteggio per un telefono con SoC di fascia media. Il nuovo Dimensity 820 è un chipset da 7 nm che supporta la connettività 5G e viene fornito con quattro core Cortex A76 con clock a 2,6 GHz e quattro core Cortex A55 con clock a 2,0 GHz e pacchi GPU Mali G57 MC5. Secondo i rapporti, lo smartphone avrà un display OLED Full HD + da 6,57 pollici e una batteria da 4.420 mAh. In esecuzione ci sarà Android 10 con MIUI 11.

In questi giorni è possibile prenotare il dispositivo tramite il sito cinese JD.com. Nel sito si può vedere che il telefono arriverà in due modelli e avrà quattro opzioni di colore: oltre all’opzione gradiente mostrata oggi ci saranno anche bianco, viola, blu e oro.

