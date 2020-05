Redmi 10X lancio ufficiale in Cina fissato per il 26 maggio

Il lancio di Redmi 10X in Cina è ufficialmente fissato per il 26 maggio, come annunciato dalla società attraverso un nuovo poster teaser su Weibo. Redmi 10X sarà il primo telefono ad essere alimentato dall’ultimo SoC MediaTek Dimensity 820 5G e l’immagine promozionale conferma che il telefono avrà in dotazione quattro fotocamere quadrate. Le fotocamere saranno posizionate in un apposito alloggiamento quadrato, in modo simile alla linea Redmi Note 9 Pro. Poiché non è presente alcun segno di un sensore di impronte digitali sul retro, pensiamo che questo potrebbe essere posizionato sotto il display o lateralmente. Nei giorni scorsi vi abbiamo comunicato che il portatile era comparso sia in Geekbench sia nell’elenco di Google Play Console dove avevamo scoperto diverse specifiche tecniche, mentre oggi il nuovo Redmi è apparso anche nel database AnTuTu.

Redmi 10X comparso su AnTuTu

Un telefono Redmi con il numero di modello “M2004J7BC”, che crediamo sia Redmi 10X, è stato individuato su AnTuTu. L’elenco ha rivelato che il telefono avvierà il sistema operativo Android 10 e avrà 8 GB di RAM insieme a 256 GB di spazio di archiviazione, ma potrebbero esserci anche altre varianti. Il portatile è riuscito a segnare 4.15.277 punti sulla piattaforma di benchmarking e si dice che questo sia il punteggio più alto tra i dispositivi alimentati da altri chipset 5G di fascia media come Kirin 820 e Snapdragon 765G.

Redmi 10X specifiche e prezzo

Si dice che il Redmi 10X abbia uno schermo Full HD + da 6,53 pollici con una risoluzione di 1.080 × 2.340 pixel. Mentre la variante 5G sarà alimentata dal SoC Dimensity 820 5G, il modello 4G potrebbe essere fornito con un processore MediaTek Helio, probabilmente il SoC Helio G70, secondo l’elenco di Google Play Console. La configurazione a quattro telecamere può includere un sensore primario da 48 MP, un obiettivo da 8 MP e un paio di sensori da 2 MP. È probabile che il Redmi 10X sarà dotato di una fotocamera selfie da 13 MP e di una batteria da 5.020 mAh.

Il modello Redmi 10X 4G è disponibile in due configurazioni RAM (4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB) e nei colori bianco, blu cielo e verde. La variante 5G potrebbe essere offerta in quattro varianti da: 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB e nelle tonalità blu scuro, viola, oro e argento. Si dice che il prezzo di Redmi 10X potrà partire da RMB 1,499 che sono circa €193.

Fonte 91mobiles