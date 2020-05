Redmi 10X e 10X Pro sono stati lanciati ufficialmente in Cina

Come previsto, dopo settimane di indiscrezioni Redmi ha tenuto un evento oggi in cui ha lanciato oggi due nuovi smartphone sul mercato cinese: Redmi 10X e Redmi 10X Pro. Entrambi i dispositivi sono alimentati dal nuovissimo chipset MediaTek Dimensity 820 5G. Wang Teng, Product Director di Redmi, ha dichiarato che la società ha collaborato con MediaTek per ottimizzare le prestazioni del chipset che è riuscito a segnare 415.672 punti sul benchmark AnTuTu.

Entrambi gli smartphone sono dotati di supporto per supporto standby doppio 5G + 5G. Ciò significa che i dispositivi supportano l’utilizzo simultaneo del 5G su entrambi gli slot SIM presenti.

Redmi 10X e 10X Pro: specifiche tecniche

La serie Redmi 10X, sia il modello base che il Pro, è dotata di un display Samsung AMOLED da 6,57 pollici che offre una risoluzione dello schermo Full HD + di 2400 x 1080 pixel, HDR10, DC Dimming e luminosità di picco di 800 nit. Inoltre, il dispositivo viene fornito con un sensore di impronte digitali in-display per una maggiore sicurezza. A disposizione in tre diverse colorazioni: blu, viola e dorato.

La differenza tra i due dispositivi della serie la ritroviamo nel comparto fotografico. La serie 10X è dotata di una configurazione a tripla fotocamera che include un obiettivo primario da 48 MP, un grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sul lato anteriore è presente una fotocamera da 16 MP per scattare selfie e fare video-chiamate. Il telefono presenta le varianti: 6 GB di RAM + 64GB / 128GB di memoria oppure l’opzione 8GB di RAM + 128GB / 256GB di memoria.

Per quanto riguarda la variante 10X Pro, invece, possiamo notare una configurazione quad-camera composta da un sensore primario da 48 MP, un obiettivo zoom da 8 MP con supporto zoom digitale 30X, un obiettivo grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 5 MP. Sul lato anteriore abbiamo una fotocamera selfie da 20 MP. In questo caso il dispositivo si presenta solo in due varianti: 8 GB di RAM + 128 GB di memoria oppure 8 GB + 256 GB di memoria.

Come già annunciato entrambi gli smartphone hanno in dotazione il SoC MediaTek Dimensity 820 5G ed eseguono il sistema operativo Android 10 insieme all’ultima interfaccia utente personalizzata MIUI 12 dell’azienda. La serie Redmi 10X è alimentata da una batteria da 4.520 mAh ma il modello standard supporta una ricarica rapida da 22,5 W mentre il modello Pro è dotato di supporto per una ricarica rapida da 33 W.

