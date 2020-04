Redmi 10X 4G: il primo telefono al mondo con SoC Helio G85

Recentemente, lo smartphone Redmi M2003J15SC è stato trovato elencato nei database delle autorità cinesi di telecomunicazioni TENAA e 3C. Questi elenchi avevano portato alla luce alcune specifiche tecniche di questo misterioso smartphone senza rivelarne il nome. Ora il dispositivo è comparso nel catalogo prodotti di China Telecom rivelando che il telefono verrà lanciato in Cina come Redmi 10X 4G e debutterà come il primo smartphone al mondo con chipset Helio G85.

Redmi 10X 4G: specifiche tecniche

Il Redmi 10X ha un display LCD IPS da 6,53 pollici e supporta una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2340 pixel e proporzioni 19,5: 9. Il telefono con corpo in policarbonato misura 162,38 x 77,2 x 8,95 mm e pesa 205 grammi. L’elenco di China Telecom afferma che il nuovo Redmi sarà alimentato dal SoC Helio G85, avrà ha 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB, ma ci sarà anche uno slot per la scheda microSD per avere ulteriore spazio di archiviazione. Il dispositivo eseguirà il sistema operativo Android 10 basato su MIUI 11.

Lo smartphone avrà una batteria da 5.020 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W. Il display presenta un foro nell’angolo in alto a destra dove si trova un fotocamera frontale da 13 MP per scattare selfie. La parte posteriore del dispositivo presenta quattro fotocamere alloggiate all’interno di un modulo quadrato. I sensori presenti saranno: un principale da 48 MP, un grandangolo da 8 MP, un telefoto da 2 MP e un macro da 2 MP . Uno scanner di impronte digitali è disponibile sul retro del dispositivo.

Redmi 10X 4G prezzo e disponibilità

China Telecom non menziona da quando Redmi 10X 4G sarà disponibile, tuttavia afferma che il telefono avrà un prezzo di 1499 Yuan (circa €196). Arriverà in tre scelte di colore: Sky Blue, Pine Morning Green e Ice Fog White. Non sappiamo ancora quando Redmi ufficializzerà il dispositivo questo potrebbe avvenire la prossima settimana insieme alla presentazione del nuovo tablet Redmi Pad 5G.

Fonte gizmochina