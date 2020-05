Redmi 10X 4G: Google Play Console rivela Soc MediaTek Helio G70

Redmi 10X 4G con alcune delle sue specifiche tecniche è comparso in un elenco di Google Play Console oggi. Le prime speculazioni, in circolazione le scorse settimane, affermavano che il telefono sarebbe stato un Redmi Note 9 rinominato per il mercato cinese, ma potrebbe non essere così. Le specifiche elencate su Google Play Console, infatti, sono leggermente diverse.

Redmi 10X: specifiche tecniche trapelate da Play Console

Secondo l’elenco di Google Play Console, Redmi 10X 4G, nome in codice Merlin, presenterà un processore MediaTek Helio G70 invece del chipset Helio G85 che sta alimentando il Note Redmi 9. Dotato di GPU Mali G52, il telefono arriverà con un display FHD+ e una risoluzione dello schermo 1080 × 2340. In esecuzione ci sarà Android 10. L’elenco suggerisce che avrà 3 GB di RAM, anche se ci si aspetta che il dispositivo esca con più opzioni di RAM in offerta. Secondo quanto comunicato su Google Play Console Redmi 10X sarà uno smartphone economico che verrà lanciato al di fuori della Cina, e l’India potrebbe essere uno dei possibili mercati.

Per quanto riguarda il design, il Redmi 10X potrebbe apparire simile al Redmi Note 9. Ciò significa che ci possiamo aspettare un display con foro per la fotocamera nella parte anteriore e, posteriormente, una configurazione a quattro telecamere. Il sensore di impronte digitali sarà sul retro all’interno di un modulo rettangolare. Molti di questi dati tecnici si rivelano completamente diversi da quelli apparsi sul sito di China Telecom il mese scorso e che presentavano un nuovo Redmi 10X alimentato dal SoC Helio G85, con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB. Ora dobbiamo aspettare che Redmi renda ufficiale il dispositivo per scoprire come sarà davvero il nuovo smartphone del brand cinese.

Fonte gizmochina