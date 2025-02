REDMAGIC lancia il nuovo 10 Pro Golden Saga Limited Edition: tutte le novità e i dettagli

Arriva sul mercato il REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition, una versione esclusiva del già noto REDMAGIC 10 Pro. Presentato lo scorso gennaio, questo smartphone di fascia alta è ora disponibile in preordine, sebbene in quantità limitate. Il prezzo non passa inosservato, riflettendo la sua posizione nel segmento di altissima gamma. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo dispositivo davvero unico.

Caratteristiche del REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition

La nuova edizione limitata del REDMAGIC 10 Pro non si limita a modifiche estetiche, ma introduce anche importanti innovazioni tecniche. In particolare, il sistema di dissipazione del calore è stato notevolmente migliorato. Grazie a una camera di vapore in oro e a condotti in oro e argento, il dispositivo ha prestazioni termiche superiori, anche per merito dell'inclusione di fibra di carbonio tra i materiali utilizzati. Queste innovazioni sono essenziali per un uso intensivo, garantendo prestazioni elevate anche durante le sessioni di gaming o di utilizzo prolungato.

Nel comparto estetico, il REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition si distingue per una serie di dettagli eleganti. Il telaio presenta una finitura lucida che cattura l'attenzione, mentre il logo REDMAGIC dorato sul retro conferisce un tocco di classe. Inoltre, il pulsante d’accensione e la cornice intorno a uno dei sensori della fotocamera sono impreziositi da dettagli in oro, rendendo il telefono un vero oggetto da collezione per gli appassionati. Anche la spilla per l’estrazione della SIM è dorata, un ulteriore richiamo all'esclusività del prodotto.

La scheda tecnica del dispositivo

Dal punto di vista tecnico, il REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition non delude. È dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che migliora la gestione delle temperature grazie al sistema di dissipazione. La configurazione di memoria è impressionante, con ben 24 GB di RAM e 1 TB di storage, un set-up già presente nel modello base. La batteria da 7.050 mAh supporta una ricarica rapida da 100 W, affermando la sua presenza come uno dei migliori smartphone sul mercato.

Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,85 pollici con risoluzione Full HD+, capace di raggiungere un refresh rate di 144 Hz. Questo rende la visualizzazione delle immagini fluida e reattiva, un fattore fondamentale per gli amanti dei videogiochi. Non mancano nemmeno le prestazioni fotografiche, grazie a una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore Omnivision da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore, posizionata sotto al display, è di 16 Megapixel.

Modalità di preordine e disponibilità

Il REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition è già disponibile in preordine, con spedizioni che inizieranno il 20 aprile 2025. Il prezzo è di 1.499 euro, un incremento di 500 euro rispetto al suo predecessore con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio. È possibile effettuare il preordine direttamente dal sito ufficiale REDMAGIC, dove gli utenti possono assicurarsi una delle unità limitate di questo smartphone da collezione.

Questo smartphone non è solo un dispositivo tecnologico, ma rappresenta un vero e proprio status symbol per gli appassionati di tecnologia e gaming, rispondendo perfettamente alle esigenze di una clientela sempre più esigente e attenta ai dettagli.