Reddit, noto social network dedicato alla condivisione di contenuti e discussioni, ha annunciato l’intenzione di fronteggiare un’operazione fraudolenta di larga scala che ha colpito gli utenti del popolare subreddit “Change My View”. Recenti sviluppi hanno sollevato interrogativi sulla privacy e sulla trasparenza, suscitando preoccupazioni tra gli utenti riguardo alle nuove misure avviate dalla piattaforma.

Esperimento AI non autorizzato sugli utenti

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Zurigo ha condotto un esperimento di frode AI all’interno del subreddit “Change My View”, utilizzando modelli di linguaggio avanzati per impersonare vari personaggi, incluso quello di una vittima di violenza sessuale e di un consulente per traumi. Questo esperimento ha portato alla pubblicazione di oltre 1.700 commenti in cui i bot AI si sono spacciati per utenti umani, avvenendo in aperta violazione delle norme di Reddit e degli standard etici consolidati, che richiedono il consenso informato per studi psicologici.

In risposta a questa violazione, i moderatori di “Change My View” hanno presentato un reclamo ufficiale alla commissione etica dell’università. L’istituzione ha reagito con una ammonizione ufficiale al ricercatore principale, promettendo di rafforzare le revisioni preliminari degli studi proposti. Tuttavia, con grande sorpresa, ha dichiarato che la pubblicazione del lavoro andrà avanti.

Reddit contro l’etica dell’esperimento

La direzione di Reddit ha preso posizione contro questo “esperimento inappropriato e altamente non etico”. Il CEO Steve Huffman ha annunciato l’implementazione di nuove misure mirate a “mantenere Reddit umano”. Queste misure comporteranno la raccolta di informazioni di base dagli utenti, per verificare se si tratta di umani e, in alcuni casi, se sono maggiorenni. Tuttavia, Huffman ha sottolineato che non verrà mai chiesto agli utenti di rivelare il proprio nome o la propria identità.

Per realizzare questo obiettivo, Reddit collaborerà con servizi di terze parti che potranno fornire informazioni essenziali senza compromettere la privacy degli utenti. L’intento è chiaro: preservare l’umanità e l’anonimato della piattaforma mentre si rispondono alle crescenti esigenze normative.

Un provvedimento impopolare?

La decisione di Reddit di introdurre verifiche di identità ha sollevato timori tra gli utenti, molti dei quali preferiscono mantenere l’anonimato per condividere esperienze personali su determinati subreddit. Sebbene Huffman affermi che le nuove misure non rivelerebbero mai i nomi degli utenti, le incertezze riguardanti il processo di verifica rimangono significative.

Un portavoce di Reddit ha evitato di fornire dettagli sul tipo di verifica che verrà richiesto, né su quali servizi di terzi saranno coinvolti. Questa mancanza di trasparenza ha alimentato ulteriori preoccupazioni. Un esempio recente ha sottolineato i rischi associati agli account anonimi: Meta ha fornito alle autorità dettagli di conversazioni private tra una madre e la propria figlia riguardanti una gravidanza, portando all’acquisizione di un mandato di perquisizione.

Buone notizie per gli utenti di Reddit

Nonostante le recenti preoccupazioni, vi sono anche note positive per gli utenti della piattaforma. Molti Redditors continuano a preferire l’interfaccia tradizionale rispetto alla nuova versione, e Huffman ha promesso che la versione old.reddit rimarrà attiva “finché ci saranno persone a utilizzarla”. Questo impegno rappresenta un gesto di apertura verso gli utenti che desiderano mantenere la loro esperienza su Reddit secondo le proprie preferenze.