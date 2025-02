Reddit affronta nuovi problemi tecnici: utenti segnalano difficoltà di accesso

Reddit si trova nuovamente ad affrontare problematiche tecniche significative, con molti utenti che stanno riscontrando difficoltà ad accedere alla piattaforma. Dopo alcuni malfunzionamenti già sperimentati la giornata precedente, la sera di oggi, un numero crescente di segnalazioni ha portato l'attenzione sulla situazione critica che sta coinvolgendo il famoso sito di social media. Queste difficoltà stanno causando frustrazione tra gli utenti, che si trovano costretti a confrontarsi con messaggi di errore invece che con i familiari contenuti del sito.

Problemi di accesso e malfunzionamenti segnalati

A partire dalle 19:30 ET, un notevole numero di utenti ha iniziato a segnalare l'impossibilità di accedere al sito di Reddit. In particolare, affrontando i problemi tramite i browser desktop, molti hanno riscontrato errori che impedivano il caricamento della pagina. Diversamente, le versioni del sito in modalità incognito e tramite mobile Safari hanno mostrato un funzionamento parziale, anche se con tempi di caricamento più lenti rispetto alla norma.

Attualmente, la pagina di stato di Reddit ha pubblicato un messaggio poco dopo le 19:58 ET, confermando che "stiamo affrontando un livello elevato di errori e stiamo attualmente indagando sulla questione". Questo avviso ha destato preoccupazione tra gli utenti, che chiedono maggiori dettagli su cosa stia realmente succedendo.

Un aumento nel numero di segnalazioni di errori

L'analisi condotta da Downdetector ha rivelato un picco significativo nel numero di segnalazioni di errori, raggiungendo circa 80.000 in tempo reale. Questo incremento si è verificato immediatamente dopo le 19:30 ET, indicando un problema che non interessa solo una ristretta fascia di utenti, ma sembra colpire un'ampia parte della community globale di Reddit.

Nonostante la gravità della situazione, l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni immediate riguardo ai problemi riscontrati dai suoi utenti. L'assenza di informazioni tempestive ha lasciato molte persone nella confusione, alimentando l'ansia e l'impazienza tra gli utenti abituali della piattaforma.

Ritorno ai problemi di ieri

Questa serie di problemi tecnici giunge dopo che Reddit ha già affrontato "blackout internazionali", come riportato da NetBlocks, un monitor globale per la verifica dell'operatività delle piattaforme online. Nella giornata di ieri, molti utenti avevano già lamentato difficoltà, ma fortunatamente, nel mio caso, non avevo riscontrato problemi durante quel periodo. È chiaro che le difficoltà tecniche persistenti su una piattaforma così utilizzata come Reddit possono causare disagi considerevoli tra gli utenti che fanno affidamento sul sito per notizie, discussioni e contenuti di intrattenimento.

Con il progredire della situazione, gli utenti si sono mobilitati su altre piattaforme social per scambiare esperienze e cercare aggiornamenti. La situazione attuale mette in luce non solo l'importanza della stabilità operativa per Reddit, ma anche il legame che gli utenti hanno con uno spazio virtuale che ha fatto la storia del mondo dei social media. La comunità attende ora con ansia ulteriori sviluppi, sperando che i problemi vengano risolti al più presto.