Recensione Samsung Galaxy S20 Ultra: top di gamma ma non per tutti

Dopo aver analizzato e recensito Galaxy S20 e Galaxy S20 Plus ci dedichiamo al vero top di gamma di casa Samsung per il 2020 nella recensione di Samsung Galaxy S20 Ultra. Il nuoto flagsip di Samsung che, in tutto e per tutto, si presenta sul mercato come lo smartphone Android da battere grazie ad una fotocamera innovativa, tantissime funzioni ed una grande potenza. Scopriamo cosa c’è di nuovo, bello e valido di questo nuovo gioiello tecnologico.

Confezione

All’interno della scatola di Galaxy S20 Utra troviamo una dotazione classica ma completa: alimentatore USB, cavo USB-C ed auricolari AKG , oltre alla solita ed inutile manualistica. Gli auricolari sono di ottima fattura e garantiscono una buona qualità audio, nella confezione trovate anche gommini di varie dimensioni per adattarli comodamente ai vostri padiglioni auricolari. L’’alimentatore è da 25W e garantisce ottime tempistiche di ricarica ma, va segnalato, che il Samsung S20 Ultra supporta anche la ricarica da 45W. Eventuali cover e pellicole protettive devono essere acquistate separatamente.

Design e costruzione

Il primo punto da analizzare è quello relativo all’estetica ed alla costruzione del device. La scocca è in alluminio con la parte anteriore e posteriore realizzata in vetro Gorilla Glass 6. Entrambi i lati sono curvi, soprattutto la parte posteriore e tale conformazione permette di avere una ergonomia sufficiente, nonostante le dimensioni significative dello smartphone. Per quel che riguarda l’impermeabilità abbiamo la certificazione IP68 che rende impermeabile il telefono e lo protegge da acqua e polvere.

Le dimensioni sono davvero ultra: 166,8 x 76 mm x 8.8 mm con 222 grammi di peso ben bilanciato. Più che di smartphone sarebbe corretto parlare parlare di un phablet. A colpire dell’aspetto estetico di S20 Ultra è la vistosa isola delle fotocamere. Questa parte dello smartphone è realizzata con un colore diverso rispetto a quello della scocca, ma ciò che più colpisce e l’impossibilità di mantenere lo smartphone su una superficie liscia. Tale disagio aumenta quando il device ha la vibrazione attiva e si riceve una chiamata: il rumore è decisamente fastidioso e il dispositivo tende a muoversi. I soliti problemi che ci siamo abituati a vedere e che possono essere risolti tramite l’utilizzo di una cover.

Hardware

Dal punto di vista tecnico l’Ultra ci mette fra le mani quanto di meglio attualmente disponibile sul mercato degli smartphone. Galaxy S20 Ultra monta un processore Exynos 990 octa-core da 3.7GHz affiancato da un processore grafico Mali G77-MP11. I 12GB di RAM e i 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 1TB) sono sufficienti ma di certo esagerati, soprattutto se siete appassionati di fotografia o avete la necessità di portare con voi grandi quantità di dati. Meglio puntare sulla più costosa versione con 512GB di memoria e 16GB di RAM.

Dal punto di vista tecnico è poi da registrare la presenza del supporto al dual-nanoSIM e alle nuove eSIM. Mancano sia la radio che il jack audio da 3.5mm, ma è un trend al quale sembra dobbiamo rassegnarci. Il lettore delle impronte digitali, di tipo ultrasonico, funziona molto bene anche se bisogna prendere l’abitudine per riuscire a posizionare correttamente il dito per sbloccare lo smartphone rapidamente.

Il comparto audio è una vera meraviglia grazie anche alle due capsule, sia quella inferiore che quella superiore (integrata sotto allo schermo) in grado di garantire un audio stereo con un buon volume massimo e di ottima qualità.

Caratteristiche tecniche da leader assoluto per quel che riguarda la connettività. Il Samsung S20 Ultra, infatti, prevede: Bluetooth 5.0, WiFi 6 ax dual-band, chip NFC, supporto ad Android Auto e a Dex, il GPD A-GLONASS, BDS e Galileo, così come il supporto al 5G. Questa è una tecnologia che sta iniziando a diffondersi rapidamente anche in Italia, ma chi acquisterà il Samsung Galaxy S20 Ultra potrà avere uno smartphone pronto per sfruttare i vantaggi di questa nuova era delle telecomunicazioni.

Display

Il capolavoro di questo Samsung Galaxy S20 Ultra è probabilmente il display, tanto grande quanto esageratamente bello. È un pannello da 6.9” con risoluzione QHD+ (1440x3200px) e un formato in 20:9. C’è il supporto all’HDR10+, alla frequenza di aggiornamento di 120Hz (utilizzabile solamente in risoluzione FullHD+) e una luminosità elevata che regalano fluidità e visibilità in qualsiasi condizione. La curvatura di questo display è minore rispetto al passato e questa scelta consente di rendere la visuale più funzionale. Anche il foro della fotocamera anteriore, molto più discreto, appare una scelta vincente nel complesso di questo display.

Le dimensioni di questo display hanno però l’effetto di ridurre la capacità di utilizzo con una sola mano. Senza considerare come diventa complicato riuscire a metterlo al sicuro nelle tasche dei pantaloni o in quella della giacca.

Software

Acquistano il Samsung Galaxy S20 Ultra si ha, ovviamente, l’ultima versione di Android 10 con la patch di sicurezza di marzo e l’interfaccia One UI 2.1. La fluidità del sistema operativo è ottima, così come le varie funzionalità, fra tutte gli screenshot estesi. C’è il supporto al collegamento avanzato con Windows, il supporto ai pagamenti con Samsung Pay e Google Pay, così come la possibilità di registrare lo schermo. Ci sono le impostazioni dedicate ai gamer (Game Launcher) così come una serie di funzionalità per gestire al meglio le app. Tutto, ovviamente, gestito con grande stabilità, fluidità e velocità.

Fotocamera

L’altro grande motivo di interesse per chi vuole acquistare Samsung Galaxy S20 Ultra è quello relativo al comparto fotografico. Abbiamo visto che le fotocamere posteriori occupano molto spazio, vediamo se alla prova dei fatti questa scelta paga. Dal punto di vista dei numeri c’è da rimanere a bocca aperta. Il Samsung S20 Ultra, infatti, monta ben 4 fotocamere, di cui la principale è da 108MP con apertura f/1.8, a cui si affiancano un grandangolare da 12MP (f/2.2), un teleobiettivo da 48MP e un sensore ToF per migliorare i dettagli e la profondità degli scatti fotografici. Un aspetto degno di nota è la fotocamera dedicata allo zoom, posizionata in maniera diversa dalle altre, e che sulla carta permette di raggiungere i 100x di zoom (Space Zoom). Questo è uno zoom digitale, mentre abbiamo anche uno zoom ottico da 4x e uno ibrido da 10x. Nel complesso tutti e tre lavorano in maniera esemplare che permette di raggiungere livelli qualitativi impressionanti. La qualità delle immagini è naturalmente elevata e si riescono a realizzare scatti professionali anche in condizioni di luminosità scarsa o quasi del tutto assente.

Meravigliosi e sorprendenti anche le riprese video, che raggiungono la risoluzione di 8K: davvero spettacolari. Ottima anche la fotocamera anteriore da 40MP (f/2.2) che permette di scattare selfie perfetti, ma anche di girare video in 4K a 60fps.

Batteria

Sulla carta il Samsung Galaxy S20 Ultra monta una batteria da 5000mAh, quindi più capiente di quella di altri device, ma alla prova dei fatti ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Con un utilizzo intenso si riesce a coprire una giornata stress ed arrivare a cena senza particolari problemi ma difficilmente riuscirete ad andare oltre. Con un utilizzo più blando, invece, si copre senza problemi un’intera giornata. Sfruttando però al massimo le potenzialità di questo device, come la frequenza di aggiornamento a 120Hz, infatti, l’autonomia ne risente moltissimo. Ottimo il supporto alla ricarica rapida da 45W, così come la ricarica inversa per ricaricare gli accessori.

Prezzo

Eccoci arrivati al fatidico problema della recensione del Samsung Galaxy S20 Ultra: il prezzo. Siamo oltre i millequattrocento euro, più di uno stipendio medio. Sì, c’è il 5G, fotocamere pazzesche e un display enorme e meraviglioso, ma sono sempre veramente tanti tanti soldi.

Conclusione

Un device Ultra sotto tutti i punti di vista, anche quello del prezzo

Eccoci giunti alla conclusione di questa recensione del Samsung Galaxy S20 Ultra. Il giudizio deve tenere conto di tutti i fattori, ma è doveroso fare alcune precisazioni. Dal punto di vista tecnico l’S20 Ultra è sicuramente un device notevole, ma differisce dall’S20 e dall’S20 Plus “solamente” per il display e le fotocamere. Processore, RAM e memoria interna sono uguali a quelli dei fratelli minori. Il 5G, inoltre, è presente anche nella versione Plus. E la batteria, per quanto più potente, non incide in maniera così significativa sull’autonomia (salvo ottimizzazioni software future).

Che dire, quindi? Si pagano, e care, le fotocamere e il display che, alla prova dei fatti, sono le migliori componenti di questo Samsung Galaxy S20 Ultra e le migliori sul mercato. Probabilmente la scelta delle dimensioni, insieme al costo, ultra in tutti i sensi, impediranno a questo device di raggiungere un’ampia fetta di mercato. Per chi ama o utilizza per lavoro device di queste dimensioni può certamente trovare nel Samsung Galaxy S20 Ultra uno smartphone eccellente, potente e bellissimo. Chi ama fare fotografie potrò contare su S20 Ultra per anni.

Galleria fotografica