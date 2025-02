Recensione della Hario V60 Buono: un kettle gooseneck da amatori del caffè, ma con qualche mancanza

La Hario V60 Buono rappresenta un accessorio ambito per gli intenditori di caffè, ma si rivela mancante di alcune funzioni essenziali. Questo kettle gooseneck, dal design affascinante e pratico per la preparazione del caffè a metodo pour-over, raccoglie appassionati, ma deve affrontare delle critiche riguardo alle sue performance e alle opzioni disponibili per il controllo della temperatura. In questo articolo, esploreremo il kettle in profondità, esaminando design, caratteristiche e performance.

Design e caratteristiche del kettle Hario V60 Buono

Il kettle Hario V60 Buono si distingue per il suo aspetto elegante e retrò, ben in linea con la reputazione del marchio nel mondo del caffè. La finitura in metallo e il manico rigato suggeriscono un'estetica che potrebbe fare la sua bella figura in una caffetteria di Brooklyn oppure in un locale hipster a Portland. Tuttavia, nonostante l'aspetto accattivante, il kettle presenta alcuni limiti significativi.

Privo di un monitor di temperatura live e di una funzione di mantenimento della temperatura, il kettle non offre la precisione che molti coffee lover potrebbero aspettarsi. La mancanza di impostazioni di temperatura rende difficile per gli utenti sapere quando l'acqua ha raggiunto il livello ideale per l'infusione, che nel caso del caffè non dovrebbe superare i 200°F. Questo rappresenta un punto dolente, poiché un'acqua troppo calda può compromettere il gusto del caffè, rischiando di bruciarlo.

La capienza di 800 ml del kettle e la potenza di 1000W non lo rendono il più veloce sul mercato, ma il design della bocchetta garantisce una versatilità soddisfacente per il controllo del getto d'acqua. Nonostante le mancanze in termini di funzioni, l'esperienza di versamento è fluida e permette di eseguire una preparazione del caffè precisa e controllata.

Prezzo e disponibilità

Attualmente, il kettle Hario V60 Buono è disponibile a un prezzo di circa 86 dollari negli Stati Uniti e 115 sterline nel Regno Unito. È importante notare la disparità di prezzo tra i due paesi, che potrebbe confondere gli acquirenti. L'opzione stovetop del Buono inizia da 46 dollari, offrendo ai consumatori alternative più economiche.

Sul mercato ci sono diverse versioni, inclusa una elettrica con controllo della temperatura che non è venduta negli Stati Uniti. Per coloro che non desiderano investire in un modello più costoso, ci sono anche opzioni più economiche come il kettle Bodum a 39 dollari. Tuttavia, se il focus principale è la precisione nella temperatura, il kettle OXO, disponibile a 104 dollari, potrebbe rivelarsi una scelta più valida.

Performance e utilizzo quotidiano

Nel test di performance, il kettle Hario V60 Buono ha dimostrato di non essere il più rapido nella fase di ebollizione. Ho effettuato test con varie tecniche di preparazione, tra cui l'utilizzo con il Wacaco Cuppamoka e il Kalita Wave. Il kettle impiega circa 5 minuti e 53 secondi per portare a ebollizione la sua massima capienza, risultando più lento rispetto ad altri modelli sul mercato.

Un aspetto positivo è che, nonostante il tempo di ebollizione non esaltante, il controllo del versamento resta una delle sue migliori qualità. Con il Wacaco Cuppamoka, per esempio, ho trovato che la facilità nel versare consente un metallico e raffinato "bloom" del caffè, creando una buona esperienza di preparazione. Nella quotidianità, sebbene la capacità di 800 ml possa non essere sufficiente per preparazioni più consistenti come pasta o zuppe, il kettle si è rivelato eccellente per il caffè: un perfetto strumento per gli appassionati del “pour-over”.

Conclusioni sulla Hario V60 Buono

Nonostante il fascino del design e un'esperienza di versamento molto gradevole, la Hario V60 Buono potrebbe non essere il kettle ideale per tutti. Coloro che cercano un modello con funzionalità avanzate, come il monitoraggio della temperatura e le opzioni di mantenimento, potrebbero considerare modelli alternativi come il Fellow EKG Stagg. Tuttavia, per gli amanti del caffè che apprezzano un'estetica distintiva e un buon controllo nel versare, il Hario V60 Buono rimane una valida scelta, anche se con qualche compromesso; chiunque si avvicini a questo kettle deve essere pronto a gestire manualmente la temperatura dell’acqua per evitare di compromettere il sapore del caffè.