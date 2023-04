Recensione Canvio Basic 2023: Toshiba rinnova i suoi hard disk

Toshiba ha da poco lanciato la nuova serie di hard disk esterni Canvio Basic che si rinnova portando device con prestazioni aggiornate e capacità maggiori. Abbiamo testato il nuovo hard disk portatile Canvio Basic da 2 TB nella sua edizione 2023 per qualche settimana, vediamo come si è comportato.

Cosa c’è nella confezione

Il disco esterno arriva in una piacevole confezione che al suo interno contiene hard disk, manuale di istruzioni ed un cavo da USB-A a USB Micro B. Mi ha lasciato perplesso la scelta di utilizzare questa tipologia di cavo, sarebbe stato sicuramente più azzeccato optare per un cavo con doppia porta USB-C visto che è lo standard ad oggi più utilizzato, magari aggiungendo anche un adattatore da USB-C ad USB-A per poterlo utilizzare con normali porte.

Com’è costruito

La costruzione dal Canvio Basic è classica e riprende in pieno lo stile costruttivo del primo modello. Anche nell’edizione 2023 troviamo un case con finitura nera opaca che trasmette un buon senso di solidità ed un feeling al tatto soddisfacente. Le dimensioni sono quelle di un hard disk da 2,5 pollici con case, parliamo di 78 x 109 x 14 mm con un peso di 149 grammi, dimensioni che lo rendono facile da trasportare in una borsa o in uno zaino e, al limite, anche nella tasca di una giacca.

Sul lato destro del case è presente una porta USB 3.2 Gen 1 con presa Micro B e sulla parte superiore un led che indica lo stato di funzionamento. La porta USB gestisce anche l’alimentazione e quindi è sufficiente collegare un solo cavo per utilizzare l’hard disk.

Velocità di trasferimento e prestazioni

L’hard disk Canvio Basic arriva già formattato e pronto per essere usato sui sistemi Windows, se avete Mac però dovrete procedere con una nuova formattazione andando ad usare un file system compatibile, vi consiglio la exfat.

Le velocità di trasferimento sono buone, più che sufficienti per un utente standard che deve salvare file, foto, video e documenti, e ci consentono di arrivare a un massimo di 5,0 Gbit/s e di ottenere ottime velocità sia in lettura che in scrittura ed avere quindi un flusso di lavoro sempre veloce e scorrevole e mai rallentato da lunghi trasferimenti di file.

Uno dei punti di forza degli hard disk Canvio di Toshiba è l’affidabilità dei componenti che assicura una lunga durata nel tempo e li trasforma nel prodotto ideale dove poter salvare documenti importanti, ma anche foto, video e ricordi personali.

Quanto costa Canvio Basic

I nuovi hard disk esterni Canvio Basic 2023 sono disponibili in 3 tagli di memoria: 1, 2 e 4 TB che vengono venduti rispettivamente a 59, 69 e 109 euro. Prezzi corretti ed in linea col mercato attuale.

Conclusioni ed opinioni

Il nuovo modello 2023 di Toshiba Canvio Basic si conferma l’hard disk esterno perfetto per l’utente comune che cerca una soluzione facile da trasportare ed affidabile per salvare i propri file e mantenerli al sicuro nel corso del tempo.

Immagini di Toshiba Canvio Basic 2023

Giudizio finale