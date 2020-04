Realme lancia X50m 5G con Snapdragon 765G, display da 6,57” e 4 cam sul retro

Realme X50m 5G è stato lanciato come terzo smartphone dell’azienda nella serie X50. Il nuovo telefono va quindi ad aggiungersi agli altri due già ufficializzati dalla società cinese, ovvero Realme X50 5G e Realme X50 Pro 5G.

Il prezzo di Realme X50m 5G è fissato a 1.999 Yuan (circa 260 euro) per la variante da 6 GB di RAM, mentre l’opzione da 8 GB di RAM ha un prezzo di partenza di 2.299 Yuan (circa 300 euro). Entrambe le varianti saranno disponibili nelle opzioni di colore Galaxy White e Starry Blue e saranno in vendita in Cina a partire dal 29 aprile.

Al momento, Realme non ha fornito dettagli sul prezzo e sulla disponibilità del Realme X50m 5G negli altri mercati internazionali, pertanto non sappiamo se vedremo il nuovo smartphone anche qui da noi.

Venendo alle specifiche tecniche, Realme X50m 5G funziona con Android 10 come sistema operativo, con l’interfaccia utente Realme. Il device presenta un display IPS Full HD + da 6,57 pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento 120Hz. Il display consente inoltre un rapporto schermo-corpo del 90,4%. Il telefono è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e una singola opzione di archiviazione UFS 2.1 da 128 GB.

Sul retro del Realme X50m 5G troviamo 4 fotocamere, con un sensore primario da 48 megapixel, un sensore secondario da 8 megapixel con campo visivo (FoV) di 119 gradi, un terzo sensore da 2 megapixel “macro” e un quarto sensore monocromatico sempre da 2 MP.

Sul davanti il nuovo smartphone di Realme ha una doppia fotocamera, caratterizzata da un sensore Sony IMX471 primario da 16 megapixel con un obiettivo f / 2.0 e un sensore secondario da 2 megapixel, con un obiettivo f / 2.4.

Le opzioni di connettività sul telefono includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, NFC e porta USB di tipo C. Realme X50m 5G è infine equipaggiato con una batteria da 4.200 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida Dart 30W.

Fonte Gadgets360