Realme X50, lo smartphone 5G low cost: caratteristiche e prezzi

Vi avevamo già preannunciato prima di Natale importanti informazioni riguardo lo smartphone Realme X50 5G e della sua presentazione il 7 gennaio. Sapevamo che il telefono sarebbe stato dotato di Qualcomm Snapdragon 765G e connettività 5G, due dettagli che lo rendevano davvero atteso nel mercato.

Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane ieri abbiamo finalmente avuto conferma dello smartphone e delle sue caratteristiche grazie alla presentazione ufficiale.

Realme X50 5G

Lo smartphone Realme X50 5G è finalmente diventato ufficiale ieri. È uno dei primi smartphone di fascia media ad arrivare nel mercato con la connettività 5G e il suo principale rivale si rivela essere il Redmi K30 5G che, a sua volta, ha cominciato in Cina le vendite ufficiali ieri.

Il prezzo di partenza per il mercato in Cina si rivela essere di 2499 Yuan cinesi (pari a circa 320 euro) per il modello da 8GB RAM + 128GB di memoria. Il nuovo smartphone Realme offre un display da 6,57″ FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida (sembra sarà possibile ricaricare fino al 70% del valore in circa 30 minuti di carica).

Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una doppia camera frontale (principale e grandangolo da 16 e 8 megapixel) e quattro fotocamere posteriori (principale, macro, ultra- grandangolare e teleobiettivo).

Presente il sensore d’impronta digitale laterale, mentre è assente il jack audio per le cuffie, ma l’azienda cinese ha presentato insieme allo smartphone i nuovi auricolari Realme Buds Air che usciranno con un prezzo di 369 Yuan (circa 47€).

Realme X50: Scheda Tecnica

Schermo : 6,57” full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) a 120Hz, Gorilla Glass 5

: 6,57” full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) a 120Hz, Gorilla Glass 5 Dimensioni : 163,8 × 75,8 × 8,9 mm

: 163,8 × 75,8 × 8,9 mm Peso : 202 grammi

: 202 grammi Batteria : 4.200 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W

: 4.200 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W OS : Android 10 con realme UI

: Android 10 con realme UI CPU : Qualcomm Snapdragon 765G GPU Adreno 620

: Qualcomm Snapdragon 765G GPU Adreno 620 RAM : 6, 8 e 12 GB di RAM LPDDR4X

: 6, 8 e 12 GB di RAM LPDDR4X Memoria interna : 128 / 256 GB UFS 2.1

: 128 / 256 GB UFS 2.1 Fotocamere posteriori : Principale : 64 megapixel Samsung GW1, 1/1,72”, 0,8 μm pixel size, f/1.8, UIS Teleobiettivo : 12 megapixel, f/2.5, 20x hybrid zoom Grandangolo : 8 megapixel, f/2.25 Macro (da 4 cm): 2 megapixel, f/2.4, 960fps

: Fotocamere frontali : Principale : 16 megapixel Sony IMX471, f/2.0, 1.0 μm pixel size Grandangolo : 8 megapixel FOV 105 °, f/2.2

: Connettività : 5G (standard SA e NSA), Dual SIM, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, Glonass, Beidou, A-GPS, USB C

: 5G (standard SA e NSA), Dual SIM, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, Glonass, Beidou, A-GPS, USB C Audio: Dolby Atmos, 1216 Linear Speaker, certificazione Hi-Res Audio

Fonte gizmochina