Realme X50 Pro Player Edition, il nuovo telefono 5G è ufficiale: dettagli e prezzi

Realme X50 Pro Player Edition è stato presentato ufficialmente come nuovo smartphone 5G dell’azienda cinese. Il nuovo modello è una versione più economica del Realme X50 Pro 5G che abbiamo visto debuttare all’inizio di quest’anno.

Il prezzo di Realme X50 Pro Player Edition è fissato a 2.699 Yuan (circa 346 euro) per la variante da 6 GB, mentre la sua opzione da 8 GB ha un prezzo di partenza di 2.999 Yuan (circa 385 euro). Infine, l’opzione da 12 GB costa 3.299 Yuan, circa 423 euro al cambio. Le opzioni di colore scelte dalla società sono Argento Velocità e Nero Fantasma. Il telefono è attualmente disponibile per i preordini in Cina, con la vendita prevista per il 1 giugno. Al momento non ci sono dettagli in merito al lancio internazionale del prodotto, che appare comunque probabile.

Realme X50 Pro Player Edition funziona con Android 10 con interfaccia utente Realme. Il device presenta un display Super AMOLED Full HD + da 6,44 pollici (1080×2400 pixel) con proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il pannello del display ha anche un design a doppio foro dove trovano posto le fotocamere anteriori (una da 16 MP e l’altra da 2 MP).

Lo smartphone è alimentato con l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato ad una GPU Adreno 650 e fino a 12 GB di RAM LPDDR5, oltre a 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 che non supporta l’espansione attraverso uno slot per schede microSD.

Lo smartphone di Realme è inoltre dotato di 4 fotocamere posteriori, con un sensore Sony IMX586 primario da 48 megapixel, un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.3 che ha un campo visivo (FoV) di 119 gradi, un terzo sensore di profondità da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.4 e un quarto sensore da 2 megapixel con un obiettivo macro f / 2.4.

Le opzioni di connettività sul telefono includono 4G LTE, 5G (SA e NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, NFC e una porta USB di tipo C. I sensori di bordo includono un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un giroscopio, un magnetometro e un sensore di prossimità. Il telefono ha inoltre un sensore di impronte digitali nel display.

Infine, Realme ha equipaggiato il suo nuovo dispositivo con una batteria da 4.100 mAh, che supporta la ricarica rapida SuperDart da 30 W.

Fonte Gadgets360