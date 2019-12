Realme X50 approvato in Cina: uscirà con Snapdragon 765G e 5G?

Già all’inizio del mese di dicembre Realme aveva confermato trame un post sul social cinese Weibo che il Realme X50 sarebbe stato dotato della piattaforma Qualcomm Snapdragon 765G, presentata il 3 dicembre scorso al Tech Summit.

Registrazione di un nuovo Realme

In questi giorni sono state diffuse notizie, sempre su Weibo, riguardo la registrazione di un nuovo smartphone della Realme che sarebbe stato approvato dall’autorità cinese CMIIT con il nome in codice di RMX2051. Il codice da solo non dice nulla ma sembra che il SoC presente sia lo Snapdragon 765G di Qualcomm, che Realme aveva confermato in dotazione al nuovo Realme X50. La nota pubblicata, inoltre, rivela che questo smartphone supporterà anche la connettività 5G, ma non dà altre informazioni importanti.

Tutto questo fa pensare che questo dispositivo appena approvato dotato di connettività 5G e di Snapdragon 765G sia proprio il Realme X50.

Indiscrezioni riguardo Realme X50

Secondo indiscrezioni non confermate Realme X50 avrà in dotazione uno schermo di 6,6 pollici e un display con due fotocamere frontali. Nella parte posteriore ci saranno 4 fotocamere: quella principale sembra avrà una lente da 64 MP che si pensa potrà essere la Sony IMX686 da 64 MP, anche se non ci sono conferme ufficiali.

L’unico altro dettaglio di cui siamo a conoscenza è la batteria che sembra supporterà la tecnologia di carica veloce VOOC 4.0 da 30W.

La data ufficiale del lancio speriamo venga resa nota i prossimi giorni, tuttavia le informazioni di cui siamo in possesso fino ad ora dicono che il telefono potrebbe uscire nel mercato durante la prima settimana di gennaio.

Non si conosce ancora il posizionamento esatto di questo nuovo dispositivo ma sembra che sarà un valido concorrente del Redmi K30 5G che arriverà sui mercati cinesi entro il 15 gennaio.

E voi cosa pensate di Realme e del Realme X50?