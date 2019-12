Realme X50 5G sarà ufficiale il prossimo 7 gennaio: la conferma su Weibo

test

Dopo settimane di indiscrezione, la data di lancio di Realme X50 5G è stata finalmente rivelata. Proprio nel giorno di Natale, il produttore di smartphone cinese ha annunciato che presenterà il suo primo telefono 5G il 7 gennaio 2020. Per farlo ha scelto il social network cinese Weibo, che è ormai una delle piattaforme più utilizzate per questa tipologia di annunci.

Il telefono Realme X50 5G è interessato da numerosi “leak” ormai da diverso tempo, ed è già stato confermato dalla stessa società cinese che lo smartphone sarà alimentato con un processore Snapdragon 765G. Inoltre, Realme ha sgombrato ogni dubbio anche sul comparto foto, rivelando che X50 5G arriverà con quattro fotocamere sul retro e verrà fornito con Wi-Fi a doppio canale, oltre ovviamente al supporto di connettività 5G. In aggiunta, lo smartphone avrà un “foro” nel display dove troveranno posto le due fotocamere anteriori.

In un altro post comparso sempre su Weibo vengono ribadite tutte le specifiche chiave del Realme X50 5G già emerse in precedenza. Il processore Snapdragon 765G sarà quindi abbinato ad una GPU Adreno 620 e al modem 5G SA / NSA. Il post conferma anche che il telefono garantirà un sistema di dissipazione del calore a cinque dimensioni per offrire una copertura del 100% delle fonti di riscaldamento.

Anche il telefono Realme X50 5G supporterà la tecnologia di ricarica flash VOOC 4.0 avanzata. La società afferma che questa tecnologia consentirà di ricaricare la batteria al 70% in soli 30 minuti.

Molto probabilmente lo smartphone avrà anche un display AMOLED da 6,44 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, fino a 8 GB di RAM, una batteria da 4.500 mAh, il supporto di ricarica wireless e fino a 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Prevista anche una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel e una configurazione con doppia fotocamera sul davanti che includerà un sensore principale da 32 megapixel e un grandangolare da 8 megapixel.