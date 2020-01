Realme X2 e Realme 5 Pro ottengono le patch di gennaio 2020 (e altre migliorie)

Realme 5 Pro e Realme X2 stanno ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento ColorOS che porta con sè le ultime patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020.

Il numero di versione per l’aggiornamento ColorOS per Realme 5 Pro è RMX1971EX_11_A.16, mentre il numero di versione dell’aggiornamento Realme X2 è RMX1992EX_11.A.18. L’aggiornamento in fase di distribuzione sui dispositivi Realme 5 Pro introduce anche una correzione per il problema del rilascio delle chiamate Reliance Jio VoLTE, mentre l’aggiornamento per il Realme X2 risolve un problema che riguardava le videochiamate con WhatsApp.

L’aggiornamento per entrambi i telefoni – che è in fase di distribuzione tramite OTA, ndr – è stato confermato dalla stessa azienda cinese con un post sui suoi forum. La dimensione dell’aggiornamento di Realme 5 Pro è di 2,82 GB, mentre quella dell’update di Realme X2 è di 2,56 GB. Il consiglio che viene dato agli utenti è di procedere subito ad aggiornare i propri device, possibilmente sfruttando una forte connessione Wi-Fi e mantenendo il proprio smartphone sotto carica.

I possessori di Realme X2 e Realme 5 Pro che non hanno ancora ricevuto la notifica possono procedere manualmente recandosi sul menu Impostazioni. Nella pagina del software è disponibile anche un collegamento per il download manuale per entrambi i telefoni: l’installazione può essere effettuata utilizzando la modalità semplice oppure la modalità di ripristino.

Come emerso nel changelog delle modifiche, l’aggiornamento per il Realme X2 risolve anche un problema con l’eliminazione dei dati della cache dell’album. Inoltre, il nuovo update porta con sè anche un menu di navigazione ottimizzato in Impostazioni.

Realme conferma che gli aggiornamenti dei due telefoni sono in fase di distribuzione in modalità graduale. Entro pochi giorni dovrebbe partire un’implementazione più ampia: Realme vuole prima essere certa che non vi siano bug. Nel caso non venga rilevata alcuna criticità, si procederà al lancio definitivo.

Fonte Gadgets360