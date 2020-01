Realme X2 Pro riceve un nuovo aggiornamento: patch di gennaio e VoWiFi

Realme X2 Pro ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che introduce alcune interessanti novità. Inoltre, l’ultimo update per il telefono di Realme porta con sè anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020.

Grazie a queste patch vengono risolti diversi problemi di sicurezza che Realme aveva già prontamente individuato. Oltre alle patch di gennaio, con il nuovo aggiornamento Realme X2 Pro ottiene anche la Dark Mode. Inoltre, come anticipato già la scorsa settimana dal CEO di Realme India Madhav Sheth, è confermato l’arrivo sul Realme X2 Pro della funzione VoWiFi che garantisce il supporto delle chiamate Wi-Fi su entrambe le reti Airtel e Jio.

Secondo il changelog delle modifiche pubblicato sul forum della community da Realme, l’ultimo aggiornamento per lo smartphone porta la versione del firmware RMX1931EX_11.A.09. Oltre al supporto per le chiamate Wi-Fi, l’aggiornamento risolve anche problemi “parzialmente noti” e migliora la stabilità del sistema. Inoltre, risolve un problema che andava ad influire sui caricamenti dei video su Instagram.

“Al fine di garantire la stabilità di questo aggiornamento, abbiamo optato per un lancio graduale. L’aggiornamento verrà inviato casualmente a un numero limitato di utenti nella giornata di oggi – fa sapere la società cinese in un post pubblicato sul forum – e avrà un lancio più ampio nel giro pochi giorni, dopo esserci accertati che non ci siano bug critici. Se non dovessero emergere criticità, l’implementazione verrà completata nei prossimi giorni”.

I possessori del Realme X2 Pro possono provvedere ad installare l’ultimo aggiornamento distribuito dall’azienda semplicemente accedendo al menu Impostazioni. Inoltre, Realme ha fornito un collegamento per il download manuale per gli utenti impazienti che non hanno alcuna intenzione di attendere l’implementazione over-the-air (OTA).

