Realme svela le nuove cuffie Buds Air7, design rinnovato e tecnologia all’avanguardia

Realme ha recentemente fatto il suo ingresso sul mercato cinese con l’annuncio delle nuove cuffie true wireless Buds Air7, in concomitanza con il lancio del modello Neo 7 SE. Queste cuffie rappresentano un'ulteriore evoluzione nella gamma di prodotti audiovisi di Realme, proponendo non solo un design accattivante ma anche una serie di caratteristiche tecniche avanzate che mirano a soddisfare le esigenze degli appassionati di musica e gaming.

Caratteristiche tecniche delle Realme Buds Air7

Le nuove cuffie true wireless sono dotate di un driver da 12,4 mm, un elemento già presente nel modello precedente, le Buds Air6. Tuttavia, questa volta, il driver è stato rivestito in titanio, conferendo maggiore rigidità e, di conseguenza, un aumento della chiarezza e della potenza degli acuti. Inoltre, Realme ha integrato un magnete in neodimio N52, che promette di rafforzare l’energia sonora e una bobina mobile in rame, utile a contenere la distorsione durante l’ascolto. Questo insieme di caratteristiche posiziona le Buds Air7 come un’ottima scelta per chi cerca prestazioni audio di qualità.

Un’ulteriore innovazione riguarda la personalizzazione dell’audio attraverso l’app Realme Link, che consente agli utenti di regolare le frequenze in base alle proprie preferenze. La presenza dell’audio spaziale 3D e della cancellazione attiva del rumore, arricchita dall’algoritmo Deep Sea Noise Reduction 3.0, offre un’esperienza di ascolto immersiva, eliminando le distrazioni fino a 52 dB. Questo è reso possibile grazie a sei microfoni integrati, progettati per catturare il suono in modo ottimale.

Design e comfort delle cuffie

Le cuffie Buds Air7 presentano un design in-ear con una linea classica ma elegante. Hanno ottenuto la certificazione IP55, il che le rende resistenti a polvere e spruzzi d'acqua, aumentando così la loro durabilità nell'uso quotidiano. Un aspetto significativo rispetto ai modelli precedenti è la custodia di ricarica, che ha subito un redesign: non più un semplice scatolotto ovale, ma un cofanetto a forma di parallelepipedo. Questo nuovo design ospita una batteria da 480 mAh, che, unita ai 62 mAh di ciascun auricolare, offre una straordinaria autonomia complessiva di 52 ore .

L'ergonomia delle cuffie è stata progettata per garantire comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. Con un rinnovato sistema di comandi touch, gli utenti possono gestire facilmente la riproduzione audio e le chiamate, accedendo a tutte le funzionalità senza dover estrarre il dispositivo.

Connettività e funzionalità smart

Le Realme Buds Air7 sono equipaggiate con Bluetooth 5.4, che garantisce una connessione solida e veloce, mantenendo la latenza a 45 ms. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per gli amanti del gaming, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia Dual Device Connect 2.0 consente di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione della riproduzione senza sforzi. Anche la funzione Swift Pair rende l’accoppiamento con i PC Windows semplice e immediato, migliorando l’esperienza d'uso complessiva.

In aggiunta, le cuffie offrono anche un sistema di riduzione del rumore per le chiamate, migliorando notevolmente la qualità delle conversazioni, grazie ancora alla potenza dell'Intelligenza Artificiale.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Le nuove cuffie Realme Buds Air7 sono già disponibili per l'acquisto sul mercato cinese, con un prezzo di lancio fissato a 299 yuan, pari a circa 39 euro. Gli utenti possono scegliere tra tre colorazioni: Dawn Gold, Orchid Purple e Verdant Green. Attualmente non è stata annunciata una data di lancio per altri mercati, ma considerando la storia passata di Realme con modelli simili, è molto probabile che vedremo una loro introduzione anche in Europa e in altri paesi.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, gli appassionati possono seguire le notizie legate alla partecipazione di Realme al Mobile World Congress di Barcellona, dove potrebbero essere annunciati ulteriori sviluppi riguardo a questi auricolari e ad altri prodotti in arrivo.