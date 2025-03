Realme si prepara al lancio della serie Narzo 80 con il nuovo chip Dimensity 7400

La casa produttrice di smartphone Realme è in fermento per il lancio della sua nuova serie Narzo 80, a partire dal teaser del modello Narzo 80 Pro. Questo smartphone si distingue per essere il primo nel suo segmento a utilizzare il processore Dimensity 7400, un fatto significativo visto che attualmente non esistono altri telefoni sul mercato che impieghino questo chip. I rumor si stanno diffondendo su alcuni modelli futuri, incrementando l’attesa degli appassionati.

Caratteristiche tecniche del Dimensity 7400

Realme ha annunciato con orgoglio che il nuovo processore è in grado di raggiungere un punteggio AnTuTu superiore a 780.000, un risultato interessante visto che offre prestazioni elevate. Analizzando più a fondo il processore, risulta che l’architettura di questo chip è piuttosto simile a quella del precedente Dimensity 7300. Ciò implica che le performance del Narzo 80 Pro potrebbero essere paragonabili a quelle degli smartphone che utilizzano il 7300, ma con alcune migliorie significative.

Rispetto al modello precedente, il Realme Narzo 70 Pro, che impiega il Dimensity 7050, la nuova proposta presenta un avanzamento notevole. Infatti, il 7400 include un maggior numero di nuclei CPU, contando quattro Cortex-A78 invece di due. Inoltre, il processore grafico Mali-G615 MC2, in dotazione al 7400, è superiore rispetto al Mali-G68 MC4 presente nel 7050. La differenza tra le due architetture segna un progresso che va al di là delle semplice evoluzione numerica. Un altro punto di rilevanza è che il Dimensity 7400 è prodotto utilizzando una tecnologia di fabbricazione più recente, con un nodo a 4 nanometri rispetto ai 6 nanometri del chip precedente, entrambi realizzati da TSMC.

Dettagli sul lancio e disponibilità

Il lancio del Realme Narzo 80 Pro avverrà su Amazon India, che ha già predisposto una pagina dedicata al nuovo smartphone. Sul sito sono disponibili alcune informazioni preliminari riguardanti il processore, il punteggio AnTuTu e le capacità di gaming e multitasking, ma non sono ancora stati rivelati dettagli specifici riguardanti il design e le altre funzionalità del dispositivo. La pagina di lancio è stata allestita per creare entusiasmo attorno al prodotto, ma ulteriori informazioni saranno certamente rese disponibili nei prossimi giorni.

Rumors sul Narzo 80x

Oltre al Narzo 80 Pro, ci sono delle anticipazioni sul modello Narzo 80x, il quale dovrebbe essere dotato del Dimensity 6400, stando a quanto emerso da recenti indiscrezioni. Questo nuovo dispositivo potrebbe presentarsi come una variante del Realme P3x. Tuttavia, non è chiaro se il Narzo 80 Pro risulterà una variante dei modelli P3, in quanto nessuno di questi ultimi utilizza il nuovo processore Dimensity 7400. Le speculazioni intorno a questi nuovi modelli continuano ad alimentare l’interesse generale verso la serie Narzo e il futuro della linea di prodotti Realme.