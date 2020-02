Realme lancerà il suo primo smartphone globale al MWC 2020

Realme è pronta a lanciare un nuovo smartphone. Stando a quanto riferito dalla stessa azienda cinese, il telefono verrà commercializzato a livello globale e la presentazione avverrà in occasione del Mobile World Congress 2020, la grande fiera della tecnologia che si tiene anche quest’anno a fine febbraio nell’incantevole Barcellona.

Si tratta senza dubbio di una notizia molto importante per Realme, dato che il nuovo smartphone è il primo della storia del marchio interessato da un lancio globale. Al momento, Realme non ha fornito dettagli su questo nuovo prodotto, anche se l’impressione è che si tratti di un telefono alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865.

E’ stato l’account Twitter Realme Europe a confermare il lancio di questo smartphone all’ormai imminente MWC 2020. Il tweet si presenta con la seguente domanda: “Se ci fosse un evento di lancio globale Realme, dove sarebbe?”, seguito da coordinate che portano a Fira Gran Via, il luogo dove è previsto lo svolgimento della fiera spagnola. Molto probabilmente Realme coglierà l’occasione di una vetrina mondiale come quella del Mobile World Congress per lanciare un telefono molto prestante ad un prezzo conveniente.

Il sito del MWC conferma che la società ospiterà il suo evento in Spagna il 24 febbraio, ovvero il primo giorno dell’esposizione tecnologica. L’evento avrà inizio alle 10 ora locale.

“Realme ospiterà il primo evento di lancio globale nel 2020 – si legge nella descrizione dell’evento – Nell’era del 5G, Realme si dedicherà a diventare il divulgatore di tecnologie all’avanguardia, promuovendo la popolarità delle reti 5G in tutto il mondo e lanciando nuovi telefoni 5G con potenza e stile per gli utenti di tutto il mondo”. Una conferma ulteriore che il telefono che verrà lanciato al Mobile World Congress supporterà il 5G.

Per conoscere tutte le altre specifiche tecniche di questo nuovo smartphone non resta che attendere l’evento di presentazione.

Fonte Gadgets360