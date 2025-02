Realme presenta il Neo7 SE e le Buds Air7: caratteristiche tecniche e prezzi

La presentazione del nuovo smartphone Realme Neo7 SE segna un passo importante per il brand nel mondo della tecnologia mobile. Questo dispositivo, affiancato dal Neo7x, si distingue per un display AMOLED da 6,67 pollici e una serie di specifiche all'avanguardia. Con un'attenzione particolare ai dettagli e funzionalità innovative, Realme mira a consolidarsi nel mercato sempre competitivo degli smartphone e degli accessori audio.

Design e display: un'esperienza visiva coinvolgente

Il Realme Neo7 SE si caratterizza per un ampio schermo AMOLED con risoluzione di 1080x2400 pixel, in grado di offrire immagini nitide e brillanti. La sua frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un impressionante tasso di campionamento del tocco di 1.500 Hz, facilitano anche un'esperienza fluida durante l'uso quotidiano. L'elevata luminosità di picco di 2.000 nit permette di visualizzare contenuti anche in condizioni di luce intensa, rendendolo adatto per l'utilizzo all'aperto.

Inoltre, il design del Neo7 SE è stato pensato per resistere alle avversità, con una classificazione IP66, IP68 e IP69 che garantisce protezione contro polvere e acqua. Questa robustezza lo rende un dispositivo ideale per gli utenti attivi, che necessitano di uno smartphone capace di seguire il loro ritmo.

Performance e fotocamera: potenza e qualità

Sotto il cofano, il Neo7 SE è alimentato dal potente processore Snapdragon 6 Gen 4, abbinato a diverse opzioni di RAM che vanno da 8 a 12 GB e capacità di archiviazione tra i 256 e i 512 GB. Queste specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate, rendendo il dispositivo idoneo per attività multitasking, gaming e utilizzo di applicazioni pesanti.

La sezione fotografica del Neo7 SE non è da meno. Equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP, dotata di sensore OmniVision e apertura f/1.8, offre la possibilità di realizzare scatti di alta qualità anche in condizioni di luce sfavorevole. Un ulteriore sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4 completano l’arsenale fotografico, permettendo agli utenti di esplorare diverse possibilità creative.

Accessibilità e dotazioni: il prezzo e le realizzazioni

Il Realme Neo7 SE è disponibile sul mercato a un prezzo competitivo di CNY 1.299, che corrisponde a circa 179 dollari o 170 euro per la configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Chi cerca ancor più spazio può optare per la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, proposta a CNY 1.599 . Il dispositivo gira su Android 15 con l'interfaccia Realme UI 6.0, garantendo un'esperienza utente fluida e ottimizzata.

Per completare la sua offerta, Realme ha presentato anche le Buds Air7, cuffie wireless dotate di driver in titanio da 12.4 mm e tecnologia di cancellazione attiva del rumore che promette fino a 52 dB di riduzione del rumore. Con un’autonomia di batteria di 7,5 ore con ANC attivato e 13 ore senza, le cuffie, unite alla custodia, possono arrivare fino a 30 ore di ascolto con ANC attivo.

Funzionalità audio e design delle Buds Air7

Le Realme Buds Air7 non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio strumento per gli audiofili. La funzione 'low-latency' pensata per il gaming offre un'esperienza immersiva, mentre il supporto per Bluetooth 5.4 e la possibilità di connettersi a due dispositivi simultaneamente garantiscono una versatilità senza precedenti. Il design, inoltre, include controlli touch per una gestione rapida e intuitiva delle funzioni.

Dotate di un'efficace classificazione IP55, le Buds Air7 offrono resistenza alla polvere e al sudore, rendendole ideali per l'uso durante l'attività fisica. Saranno disponibili a un costo di CNY 299, che si traduce in circa 41 dollari o 39 euro, in diverse colorazioni tra cui Dawn Gold, Orchid Purple e Verdant Green.

L'arrivo sul mercato di questi dispositivi rappresenta una proposta completa pensata per chi cerca tecnologia all'avanguardia e performance elevate, offrendo una scelta interessante nel panorama degli smartphone e degli accessori audio.