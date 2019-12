Realme: i nuovi smartphone si chiameranno Realme 5i e Realme C3

Realme, la società cinese produttrice di smartphone con sede a Shenzhen, sembra stia studiando due nuovi dispositivi che potrebbero uscire a breve nel mercato.

Non si hanno notizie certe, ma i nuovi modelli di smartphone potrebbero andare ad affiancare l’atteso modello Realme X50 che, come vi abbiamo già preannunciato in un altro articolo, pare uscirà la prima settimana di gennaio.



Realme 5i e Realme C3

In questi giorni, infatti, sono apparse nel sito web dell’IMDA (Infocomm Media Development Authority), una società di telecomunicazioni di Singapore, le registrazioni di due nuovi dispositivi Realme: Realme 5i e Realme C3.

Il Realme 5i è stato inserito nel database dell’IMDA con il numero di modello RMX2030, ma non abbiamo altre informazioni in merito a questo nuovo dispositivo. Considerando che abbiamo già un Realme 5, 5s e 5 Pro siamo portati a pensare che questo sarà un’evoluzione dei modelli precedenti anche se è difficile capire su cosa stia davvero lavorando Realme.

Per quanto riguarda il Realme C3, registrato con il numero di modello RMX1941, è probabile che questa sia un’evoluzione del Realme C2. Realme C2 era un telefono che si presentava con specifiche già molto avanzate: display touchscreen da 6.1 pollici con risoluzione di 1560×720 pixel, fotocamera da 13 megapixel con una risoluzione di 4163×3122 pixel che permette di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Anche per quanto riguarda questo modello, quindi, sembra complicato capire le novità che saranno introdotte dal nuovo dispositivo.

Per ora dovremo aspettare ulteriori notizie e una possibile conferma sull’arrivo di Realme 5i e Realme C3. La società annuncerà il suo primo telefono 5G, il Realme X50 a gennaio, sarebbe una bella sorpresa se riuscisse a lanciare nel mercato anche un altro nuovo modello.

Fonte gizmochina