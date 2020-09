Realme Narzo 20, Narzo 20A e Narzo 20 Pro, ufficiali i tre nuovi “mid-range: tutte le specifiche

Nelle ultime settimane si è parlato molto di questi prodotti, ma ora Realme li ha finalmente ufficializzati. Stiamo parlando di Narzo 20, Narzo 20A e Narzo 20 Pro, i tre nuovi smartphone che l’azienda ha appena lanciato in India. Tutti e tre i prodotti appartengono alla fascia media, anche se il Narzo 20 Pro – come si evince anche dal nome – è equipaggiato con qualche caratteristica più “prestante”.

Realme Narzo 20, che funziona con Android 10 come sistema operativo, presenta un display HD + da 6,5 ​​pollici (720×1,600 pixel) con proporzioni 20: 9, ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM LPDDR4x e due opzioni di storage (64 e 128 GB). Sul retro ci sono tre fotocamere, con un sensore principale da 48 megapixel, mentre davanti troviamo un sensore da 8 megapixel. Le opzioni di connettività includono 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C e jack per cuffie da 3,5 mm. La “chicca” sembra essere la batteria da 6.000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 18 W e garantisce una notevole autonomia.

Realme Narzo 20A è dotato dello stesso display HD + da 6,5 ​​pollici (720×1,600 pixel) con proporzioni 20: 9 e protezione Corning Gorilla Glass 3. Cambia il processore, dato che qui abbiamo un Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, abbinato a due opzioni di RAM (3 GB e 4 GB) e due di storage (32 e 64 GB). Sul retro le fotocamere sono tre anche su questo device, con un sensore principale da 12 megapixel. Le opzioni di connettività includono 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS e una porta Micro-USB, mentre la batteria è da 5000 mah.

Realme Narzo 20 Pro ha invece un display Ultra Smooth da 6,5 ​​pollici full-HD + (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20: 9 e aggiornamento a 90Hz Vota. Il display è inoltre protetto da un Corning Gorilla Glass e viene fornito con una frequenza di campionamento tattile di 120 Hz e 480 nit di luminosità massima. Lo smartphone è alimentato da un SoC MediaTek Helio G95 octa-core, abbinato a 6 GB e 8 GB di RAM LPDDR4x, oltre a 128 GB di memoria UFS 2.1 espandibile tramite scheda microSD (fino a 256 GB).

Sul retro del Realme Narzo Pro troviamo ben 4 fotocamere, con un sensore primario da 48 megapixel. Davanti, invece, lo smartphone ha un sensore Sony IMX471 da 16 megapixel, con obiettivo f / 2.1, che supporta varie funzionalità. Infine, la batteria da 4.500 mAh del Narzo 20 Pro supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperDart Charge da 65 W utilizzando il caricabatterie in dotazione.

I prezzi in India partono da circa 97 euro (al cambio) per la versione base di Narzo 20A, arrivando fino alle 195 euro necessarie per acquistare il Narzo 20 Pro con 8 GB di RAM. Vi informeremo non appena sapremo se questi prodotti arriveranno anche da noi.