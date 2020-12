Realme svela il “Koi Phone”, sarà il primo telefono con Snapdragon 888?

Fin da quando è stato annunciato, sul web sono comparse molte voci su quale sarebbe stato il primo telefono a potersi dotare del nuovo processore Snapdragon 888. Proprio nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni in tal senso.

Realme, ritenuta una delle principali indiziate per “accogliere” subito il nuovo chip di Qualcomm, ha svelato alcuni dettagli relativi ad un nuovo telefono che dovrebbe essere alimentato proprio con il processore Snapdragon 888. A prima vista, lo smartphone sembra ispirato alla “koi”, e non è un caso se sulla piattaforma social Weibo viene individuato proprio come “Koi Phone”.

Di recente erano spuntati online anche dei riferimenti alle caratteristiche tecniche di questo nuovo prodotto, che era stato precedentemente individuato con il nome Race: l’azienda cinese ha precisato che si tratta solo di un nome in codice, quindi è possibile che Koi sia il nome finale, anche se l’ipotesi che si tratti di due telefoni diversi non è completamente da scartare.

Soffermandoci sui “leak” degli ultimi giorni, oltre al celebratissimo Snapdragon 888, il “Koi Phone” dovrebbe avere quattro fotocamere posteriori e 12 GB di RAM, caratteristiche che confermano come si tratti davvero di un telefono di fascia alta. Molto probabilmente ci saranno anche 256 GB di spazio di archiviazione e l’interfaccia utente della versione 2.0 di Realme. Inoltre, sempre stando a quanto trapelato sul web, il device potrebbe essere equipaggiato con il sistema di ricarica ultra rapida a cavo (DART Charge) da 125W.

L’azienda non ha rivelato un prezzo o una data di uscita. Bisognerà capire se il “Koi Phone” riuscirà a bruciare sul tempo un gigantesco concorrente come Samsung: come noto, l’azienda con sede a Seul presenterà i suoi telefoni Galaxy S21 il 14 gennaio. Ad oggi, quindi, Samsung potrebbe arrivare prima tra le aziende che lanceranno un telefono con Snapdragon 888, ma mai dire mai.

Fonte Android Authority