Realme GT Neo3 arriva il 29 aprile: debutta la ricarica rapida a 150W

Gli utenti Xiaomi hanno avuto modo di testare e apprezzare la notevole tecnologia di ricarica rapida da 120 W che è possibile trovare su alcuni telefoni della compagnia cinese. Si tratta ovviamente di un aspetto molto importante: la possibilità di ricaricare velocemente il proprio smartphone è una delle caratteristiche che gli utenti valutano con grande attenzione prima di acquistare un device.

Ma come avviene con ogni tecnologia, si è sempre al lavoro per cercare di offrire alla clientela un livello ancora più alto. Ben presto, infatti, verrà lanciato un telefono con una ricarica rapida da 150 W: si tratta del Realme GT Neo3, che farà il suo debutto mondiale il prossimo 29 aprile.

Il telefono in realtà era già stato rilasciato lo scorso marzo nel mercato cinese, ma alla fine di questo mese il Realme GT Neo3 sarà pronto per la commercializzazione nei mercati mondiali. Realme lancerà il telefono nella regione Asia-Pacifico e molto probabilmente sarà disponibile anche negli Stati Uniti: al momento non abbiamo notizie su un lancio di questo device in Europa.

Stando a quanto trapelato online, Realme metterà a disposizione due varianti dello smartphone GT Neo3: una con ricarica da 80 W e una che supporterà la suddetta ricarica da 150 W.

Oltre alla possibilità di poter sfruttare una ricarica ultraveloce, il telefono presenterà anche una serie di altre caratteristiche molto interessanti. Lo smartphone è infatti dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e verrà equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP: inoltre, il dispositivo funzionerà con Android 12 come sistema operativo.

Il prezzo di Realme GT Neo3 nel mercato cinese, al momento del lancio, era rispettivamente di 1.999 Yuan (290 euro circa) per il modello da 80 W e di 2.599 Yuan (circa 378 euro al cambio attuale) per il modello con la super ricarica rapida da 150 W. Al momento non si hanno notizie sui prezzi delle due varianti nei mercati USA e nel resto del mondo.

Fonte Phone Arena