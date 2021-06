Realme GT arriva anche in Italia: dettagli e prezzi del nuovo telefono

Il Realme GT sta per arrivare anche nei mercati europei. Nelle scorse ore, infatti, è stata annunciata la versione globale del telefono dell’azienda cinese, che viene individuato come un “top di gamma”.

Il design della versione globale del Realme GT è lo stesso della versione cinese, ed è senza dubbio una buona caratteristica, dato che i tratti estetici sono molto accattivanti.

Il display del nuovo telefono di Realme è un ottimo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre ad una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz. Le specifiche del display sono simili a quelle di smartphone di alto livello come il Samsung Galaxy S21 e lo ZTE Axon 30 Ultra.

Il display da 6,43 pollici presenta un foro per la fotocamera nell’angolo in alto a sinistra. Il retro del Realme GT ha un design lucido per la variante di colore Racing Yellow, anche se vengono proposte altre varianti di colore come Dashing Silver e Dashing Blue, anch’esse con una finitura lucida. La fotocamera ha la moderna forma squadrata che abbiamo già avuto modo di vedere in molti smartphone, fin dalla serie Samsung Galaxy S20.

Per quanto riguarda gli altoparlanti, il nuovo telefono ne ha due con audio Dolby Atmos. A bordo del prodotto troviamo anche un jack per le cuffie e un sensore di impronte digitali.

Venendo alle specifiche hardware, Realme GT è alimentato con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Sul mercato arriverà anche una versione più costosa con 12 GB di RAM e 256 GB. Il display con frequenza di aggiornamento di 120Hz in abbinamento al super chip di Qualcomm dovrebbe garantire prestazioni davvero eccezionali.

Il Realme GT presenta poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore Sony IMX682 da 64 MP, un secondo sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP.

Il software utilizzato su questo nuovo telefono è Realme UI 2.0, basato su Android 11. Secondo Realme, il GT sarà uno dei primi dispositivi a supportare la Beta 1 di Android 12. Infine, lo smartphone è equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida cablata da 65W: stando a quanto affermato dall’azienda cinese, la batteria si ricarica dallo 0 al 100% in 35 minuti.

Il Realme GT verrà venduto (anche in Italia) a 449 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione: sarà uno degli smartphone più economici con Snapdragon 888. La versione da 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione avrà invece un costo di 549 euro. Tuttavia, sul sito ufficiale dell’azienda cinese Realme GT con 8 GB di RAM potrà essere acquistato il 21 e il 22 giugno al prezzo scontato di 399 euro. Stesso discorso per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che costerà 499 euro in quei due giorni.

Fonte Phone Arena