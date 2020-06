Realme C3i, ufficiale il nuovo telefono: Helio G70, display da 6,5” e batteria da 5000 mAh

Realme C3i è stato lanciato ufficialmente in Vietnam. Sia dal punto di vista del design che in termini di specifiche tecniche, il nuovo ha tutta l’idea di essere una versione rinominata di Realme C3, uno smartphone lanciato dall’azienda cinese nel febbraio di quest’anno.

Il prezzo di Realme C3i è di 2.590.000 dong vietnamiti (circa 99 euro) per la variante di archiviazione da 2 GB + 32 GB. Il prezzo per il modello da 4 GB + 64 GB non è ancora stato rivelato dall’azienda. Il telefono è disponibile per l’acquisto in Vietnam tramite rivenditori online vietnamiti – FPT Shop e Vettel Store – nelle opzioni di colore Red Ribbon e Green Ice.

Al momento Realme non ha precisato se questo smartphone sarà interessato anche da un lancio internazionale. Le probabilità non sembrano essere altissime, ma mai dire mai: nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Venendo alle specifiche, il Realme C3i funziona con Android 10 come sistema operativo. Il telefono è dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici (720×1,600 pixel) con un rapporto schermo-corpo dell’89,8% e una protezione Corning Gorilla Glass 3. Inoltre è presente un “notch” in stile waterdrop (a forma di goccia d’acqua, ndr).

Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore MediaTek Helio G70 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD (fino a 256 GB).

Sul retro il Realme C3i presenta una doppia fotocamera, con un sensore principale da 12 megapixel con apertura f / 1.8 e una fotocamera secondaria da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 5 megapixel dotata di funzionalità come HDR, Abbellimento AI, vista panoramica e time-lapse. Realme C3i è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh che offre fino a 44 ore di conversazione. Infine, le opzioni di connettività sul telefono includono Wi-Fi a 2,4 GHz, USB OTG, VoLTE, Bluetooth v5.0, GPS e porta Micro-USB.

Fonte Gadgets360